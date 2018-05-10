العربية للتصنيع تشيد بالخبرة الهولندية في مجال الصُوب والبيوت الزراعية

المال خاصأشار الفريق عبدالعزيزسيف الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع إلى أهمية الإستفادة من الخبرة الهولندية المُتميزة في مجال الصُوب والبيوت الزراعية.جاء هذا خلال استقبال ستيف بلوك وزير خارجية دولة هولندا والوفد المُرافق بالإضافة إلى لورنس ويستهوف سفير دولة هولندا بالقاهرة، لتبا

المال خاص

أشار الفريق عبدالعزيزسيف الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع إلى أهمية الإستفادة من الخبرة الهولندية المُتميزة في مجال الصُوب والبيوت الزراعية.

جاء هذا خلال استقبال ستيف بلوك وزير خارجية دولة هولندا والوفد المُرافق بالإضافة إلى لورنس ويستهوف سفير دولة هولندا بالقاهرة، لتبادل الخبرات والتعرف على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا المصرية وأنشطة الهيئة العربية للتصنيع والمشروعات المُستقبلية فى إطار الإستفادة من أحدث ما توصل إليه العالم فى مجال الزراعات المحمية.



وأكد سيف الدين على أهمية الإعتماد علي الزراعات المُكثفة من أجل سد الفجوة الغذائية بحلول علمية مدروسة والتغلب بأحدث الأساليب العلمية على مشاكل نُدرة المياه.

وذكر عبد العزيز أن الجانب الهولندي، أكد تعزيز التعاون في مجال البحوث الزراعية وزيادة نسب التصنيع المحلي للصُوب والبيوت الزراعية.

وفي إطار زيارته للقاهرة، أوضح ستيف بلوك وزير الخارجية الهولندي أن الهيئة العربية للتصنيع حققت خطوات ملمُوسة وأصبحت رائدة في مجال الزراعات المحمية, وأشاد ستيف بقدرة مهندسي الهيئة وفنيها علي إستيعاب أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال

كما ذكر وزير الخارجية الهولندي أن مصر وهولندا تواجه تحديات الزيادة السكانية وتدبير الإحتياجات الغذائية من خلال إقامة الصوب الزراعية والتوسع فيها , حيث لدي هولندا خبرة في هذا المجال وتتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لإنجاح هذا المشروع الطموح.

وعقب تفقده مراحل إنشاء البيت الزراعي الزجاجي بمقر الجهاز التنفيذي للهيئة العربية للتصنيع، أشاد وزير الخارجية الهولندي بالدور الذي تقوم به الهيئة في تصنيع الصُوب والبيوت الزراعية وخبراتها المُكتسبة من خلال التعاون مع الخبراء الهولنديين

كما أكد تعزيز التعاون في هذا المجال مستقبلا.

يُذكر أنه قد سبق توقيع عقد مع شركة هولندية مُتخصصة لإنشاء بيت زراعي زجاجي علي مساحة 4 أفدنة تقريبا ,علي أن يتم نقل المعرفة Know how من خلال المُمارسة العملية لتلك التجربة المُتميزة والواعدة في مُستقبل الزراعة المصرية.

كما حصلت الهيئة العربية للتصنيع مُؤخرا علي الشهادة الدولية للمُمارسات الزراعية الجيدة والتي بموجبها يمكن تصدير مُنتجات الصُوب الزراعية من إنتاج الهيئة للسوق الخارجي وبإعتماد دولي وفقا لمعايير الجودة العالمية .

وفي سياق مُتصل, شدد الفريق عبدالعزيز سيف الدين، علي أهمية إستخدام البيوت والصُوب الزراعية ونقل المعرفة المُتخصصة وأحدث ما وصل إليه العلم من أجل تعميم التجربة في شتي ربوع مصر وأشار سيف الدين أن زيارة مسئول بهذا المُستوي الرفيع تؤكد مكانة مصر حاليا ودورها الرائد بالمنطقة .