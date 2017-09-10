العربية للتصنيع تسلم البيئة 68 معدة للعمل في 5 محافظات

سمر السيد نظمت الهيئة العربية للتصنيع، احتفالية -اليوم الأحد- بمناسبة تسليم 68 مُعدة لرفع كفاءة منظومة التخلص الآمن من القمامة لمحافظات الشرقية والجيزة وبني سويف والمنيا وأسيوط. جاء ذلك بحضور اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة، ومحمد شهاب عبد الوهاب الرئيس…

سمر السيد

نظمت الهيئة العربية للتصنيع، احتفالية -اليوم الأحد- بمناسبة تسليم 68 مُعدة لرفع كفاءة منظومة التخلص الآمن من القمامة لمحافظات الشرقية والجيزة وبني سويف والمنيا وأسيوط.

جاء ذلك بحضور اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة، ومحمد شهاب عبد الوهاب الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، وعدد من قيادات وزارة البيئة والهيئة العربية للتصنيع في بمحافظات الجمهورية، وبالتعاون مع مصنع قادر للصناعات المُتطورة التابع للهيئة.



وأكد المهندس محمود جمال الدين زغلول، مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، فى بيان صحفى، على أهمية نشر ثقافة الصيانة في حياتنا للحفاظ علي ما لدينا من مُعدات حماية البيئة فتلك ثروة ومستقبل أجيالنا القادم.

وأعرب اللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة، عن شكره لدعم الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع ووحداتها المختلفة وتعاونها مع وزارة البيئة للتخلص من القمامة بالقري الأكثر إحتياجا، إذ سبق استلام العديد من المُعدات خلال السنة ونصف الماضية، واليوم نستكمل إستلام الباقي للقري الأكثر إحتياجا بالمحافظة، كما أكد أن الفترة القادمة ستشهد مزيد من التعاون في العديد من المجالات.

وأشاد محمد شهاب عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، بالدور الإيجابي للهيئة في التصنيع العسكري والمدني ومُشاركتها في دعم برنامج القري الأكثر إحتياجا، وذلك من خلال التعرف ودراسة إحتياجات القري ومعدات المُخلفات الصلبة والمفارم وغيرها من معدات حماية البيئة، بالإضافة إلي توفير محطات مُتنقلة للصرف الصحي في بعض النجوع والعزب الاكثر احتياجا، كما أكد علي أهمية الصيانة لتلك المعدات.

يُذكر أن المُعدات التي تم تسليمها اليوم شملت عربات قلاب نقل القمامة 68 معدة حمولة سعة 4 أطنان، حيث تم تسليم 15 سابقاً، واليوم 53 سيارات مجهزة بقلاب بقدرات متنوعة للقري والمناطق ذات الكثافات السكانية الصغيرة نسبيًا.

وأكد مدير عام الهيئة العربية للتصنيع على المُشاركة في كافة المشروعات التنموية والتعاون مع كافة الوزارات وأجهزة الدولة المُختلفة لإنتاج مُنتج يتحقق فيه أعلي نسب التصنيع المحلي وبذات الجودة العالمية، وذلك من خلال مُشاركة وحدات الهيئة الإنتاجية المُختلفة، فضلا عن دعم أي مشروع بحثي من شأنه زيادة القدرات الإنتاجية المحلية.

وأضاف رئيس جهاز شئون البيئة أن عقد اليوم هو إستمرار للتعاون بين الهيئة العربية للتصنيع ووزارة البيئة، وهو جزء من خطة قومية لدعم منظومة المخلفات الصلبة وتوفير محطات صرف صحي متنقلة صغيرة للقري والنجوع والبعيدة عن شبكات الصرف الصحي الكبيرة.

وفي سياق مُتصل، وجه مدير عام الهيئة رسالة للمحافظات التي تسلمت تلك المُعدات بأهمية معرفة صيانتها للحفاظ عليها وكيفية تشغيلها بالطريقة المثلي

كما ذكر أن مُشاركة الهيئة العربية للتصنيع في منظومة جمع القمامة للقري الأكثر إحتياجا يتم من خلال عقود مع وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة، ويتضمن مجالات متعددة مثل التخلص الأمن من النفايات وقش الأرز ومحارق النفايات الطبية وغيرها من المجالات المتنوعة لخدمة أهداف حماية البيئة.

وذكر المهندس عبد الصادق عبد الرحيم رئيس مجلس إدارة مصنع قادر، أن الهيئة تحرص علي تدريب السائقين بالمحافظات والوحدات المحلية علي الإستخدام الأمثل لتلك المعدات وإجراء الصيانة اللازمة لها من أجل المحافظة علي المعدات وإستخدامها بالكفاءة المطلوبة.