«العربية للتصنيع» تستعد لتسليم 25 عربة سكك حديد محلية لنقل الغلال

أعلنت الهيئة العربية للتصنيع أن مصنع سيماف التابع للهيئة يستعد لتسليم 25 عربة الدفعة الأولى من عربات نقل الغلال إلى هيئة السكة الحديد، يعقبها خلال الأربعة أشهر القادمة تصنيع وإنتاج 50 عربة لاستكمال أسطول نقل الغلال.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيام الهيئة العربية للتصنيع بإنتاج عربات سكك حديدية مجهزة لنقل الغلال بطاقات نقل كبيرة لتسمح بسرعة نقل وتفريغ سفن نقل الغلال بالموانئ المصرية ونقلها إلى أماكن صوامع تخزين الغلال والتي تم إنشاؤها في مختلف محافظات الجمهورية.

ويأتي نجاح مصنع سيماف في إنتاج أول قطار مكون من 25 عربة لنقل الغلال في إطار تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا بما يحافظ على سلامة وآمان تداول هذه السلعة الاستراتيجية.

وقال رئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبد المنعم التراس، إنه سبق صدور تكليف من الرئيس السيسي للهيئة العربية للتصنيع بالتعاون مع شركة أباظة لصناعة المقطورات، لتصميم وتصنيع أسطول بري لنقل الغلال من أماكن الحصاد إلى مواقع صوامع الغلال.

وأشاد التراس بهذه الرؤية الثاقبة البعيدة والتي اتضح مغزاها الآن عندما تفاقمت المشكلة الاقتصادية والتضخم العالمي نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية و التغييرات العالمية مما أدى إلى الأزمة العالمية في إنتاج وتسويق القمح على مستوى العالم.

وأكد أن التوجيهات كانت بسرعة تصميم وإنتاج وسائل النقل من عربات السكك الحديدية والناقلات العملاقة لنقل وتداول القمح من مناطق التجميع المختلفة من جميع المحافظات والخاصة بالقمح المحلي، وكذا من الموانئ التي تستقبل القمح المستورد وذلك لسرعة نقل الأقماح إلى صوامع التخزين المنتشرة والتي تم إنشاؤها في جميع المحافظات لوقف الهدر والمحافظة على صلاحيتها ومقاومة آفاتها.