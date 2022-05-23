«العربية للتصنيع» تتفق مع فاليو على تقسيط منتجاتها على 12 شهرا بدون فوائد

اتفقت الهيئة العربية للتصنيع مع شركة فاليو على تقسيط منتجات مصنع الإلكترونيات التابع لها على 12 شهرا بدون فوائد.

أحمد عبدالعزيز: 200 موزع و40 فرعا على مستوى الجمهورية

وكشف المهندس أحمد محمد عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة مصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة تمتلك 200 موزع لمنتجاتها على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 40 فرعا، فيما تستهدف اضافة 4 أفرع جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف في كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بمناسبة توقيع اتفاق الشراكة مع فاليو لتقسيط منتجات الهيئة، أن إتاحة التقسيط لمنتجات الهيئة يأتي في إطار تخفيف العبء على المواطنين، ودعم توجه الدولة في الفترة الراهنة.

من جهته قال وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة فاليو، إن شراكاتنا مع الهيئة العربية التصنيع تأتي في إطار توجه الشركة لقطاعات الدولة المهمة، لاتاحة نظام التقسيط لمنتجات الهيئة لدعم المواطنين.

وليد حسونة : ندعم الدولة بالتوجه لقطاعات من الصعوبة الوصول إليها عبر التقسيط

وأوضح في كلمته بالمؤتمر الصحفي، أن فاليو تسعى للوصول إلى قطاعات من الصعوبة الوصول لها في قطاع التقسيط مثل التكنولوجيا وتمويل وتشطييات المنازل والطاقة الشمسية، مشيرا إلى أن فاليو تعد الشركة الوحيدة التي تقدم منتج تقسيط بمجال الطاقة الشمسية لمدة تصل ل 8 سنوات.

ولفت حسونة، إلى أن الاتفاق مع الهيئة العربية للتصنيع يتضمن تقسيط المنتجات لمدة تصل إلى 12 شهرا بدون فوائد.