«العربية للتصنيع» تتعاقد مع «هيل إنترناشيونال» لإدارة مشروع مصنع إنتاج إطارات المركبات

وقعت الهيئة العربية للتصنيع عقدًا مع شركة «هيل إنترناشيونال» لإدارة المشروعات، للبدء في الخطوات التنفيذية وإدارة مشروع مصنع إنتاج إطارات المركبات بكافة أنواعها ومنها سيارات الركوب والنقل والأوتوبيسات والجرارات الزراعية والمونوريل والمعدات الثقيلة، تحت شعار “صنع في مصر”.

وأكد اللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن المشروع الجديد يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن دفع عجلة التصنيع المحلي واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والعمل علي خفض الواردات، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

أضاف أن ذلك المشروع يعد خطوة على الطريق الصحيح لتعزيز مثل هذا النوع من الاستثمارات المحلية، لتصبح مصر مركزًا إقليميًا لصناعة إطارات السيارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المصرية طبقا لمواصفات الجودة العالمية، بالإضافة إلى دعم القدرة على فتح أسواق جديدة للتصدير للدول الأفريقية والعربية، مما ينعكس بالإيجاب علي توفير العملة الأجنبية وتعزيز الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أنه جار اتخاذ جميع الخطوات التنفيذية لإنشاء المصنع، والذي سيسهم في توفير العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب علي أحدث تكنولوجيا بمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

من جانبه أعرب المهندس وليد عبد الفتاح المدير الإقليمي لشركة لشركة “هيل إنترناشيونال” لإدارة المشروعات، عن تقديره واعتزازه بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع الظهير الصناعي للدولة المصرية.

وأضاف أن المشروع يمثل ركيزة أساسية نحو نقل وتوطين تكنولوجيا صناعة إطارات المركبات بكل أنواعها في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة إلى جانب دوره الحيوي نحو تعزيز ودعم عجلة التصنيع المحلي.

وأكد حرص شركة “هيل” علي تعزيز التعاون وتقديم كل الاستشارات الفنية لإدارة مشروع تصنيع الإطارات وفقًا لأحدث نظم التصنيع والإدارة الإقتصادية للمشروعات الصناعية.