العربية للتصنيع تبدأ إنتاج الأجهزة الطبية وتوقع بروتوكول تعاون مع «التعليم العالي» (صور)

وقع الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس بروتوكول تعاون لإعداد العمالة الفنية لسوق العمل وتأهيل الكوادر العلمية الشابة ورعاية المبتكرين.

ويهدف البروتوكول لتحقيق أقصى استفادة من القدرات العلمية والتصنيعية، بما يخدم خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي.

وتصل مدة البروتوكول إلى ثلاث سنوات، بهدف تطوير التعاون المشترك بين الهيئة العربية للتصنيع ووزارة التعليم العالي من خلال تنفيذ عدد من البرامج والفعاليات التدريبية والبحثية والتحول الرقمي والخدمات الإلكترونية.

ويتضمن البروتوكول المشاركة فى التدريب الفني والمهني لإعداد العمالة الفنية لسوق العمل، ودعم ورعاية مشروعات الطلبة، وتصنيع الابتكارات القابلة للتطبيق الصناعي.

وينص البروتوكول أيضًا على تنظيم الدورات التدريبية في المجالات المشتركة وتجهيز الورش والمعامل، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية لطلبة الكليات الهندسية لوحدات العربية للتصنيع المختلفة .

وعقب توقيع البروتوكول أجرى الوزيران جولة تفقدية، بمعرض منتجات الهيئة ، وخلال الجولة أعلن رئيس الهيئة بدء الإنتاج المحلي للأجهزة الطبية لمواجهة جائحة كورونا.

وأشاد عبد الغفار بالتعاون المثمر والبناء مع الهيئة العربية للتصنيع باعتبارها إحدى ركائز الصناعة المصرية، وتمتلك خبرات وإمكانيات كبيرة تستطيع من خلالها المساهمة في تطوير قطاعي البحوث والتدريب في مؤسسات التعليم العالي وفقًا لمعايير الجودة العالمية.

وأضاف عبدالغفار أن المشروعات البحثية المشتركة تستهدف الوصول إلي منتجات مصرية عالية الجودة، وإمداد الجهات الصناعية التابعة للعربية للتصنيع بالنتائج العلمية.

وأثنى على جهود الهيئة في الارتقاء بنسب التصنيع المحلي في مجالات الصناعة المختلفة.

من جانبه أكد التراس اهتمام الهيئة العربية للتصنيع بالتعاون مع كافة الجامعات والجهات البحثية لتحقيق أقصى استثمار للكفاءات والكوادر العلمية الوطنية، ودعم المشروعات البحثية والابتكارت الصناعية القابلة للتطبيق، لخدمة قطاعات التصنيع المختلفة.

ولفت التراس إلى أن البروتوكول سيسهم في تقليل الفجوة بين الجامعة والصناعة ودعم الابتكارات لشباب مصر.

وأشار التراس إلى أهمية تطوير وتدريب العمالة الفنية وإعدادها لسوق العمل وتلبية احتياجات الصناعة والتنمية.

وأكد أن التعليم الفني يعد بمثابة النقلة الصناعية المقبلة وأداة تشغيل المصانع الأولى.

من ناحية أخرى، قام وزير التعليم العالي ورئيس الهيئة العربية للتصنيع بتفقد معرض المنتجات والإمكانيات التصنيعية بالهيئة.

التراس: تصنيع غرف عزل طبية وأجهزة تعقيم وفحص حراري لمواجهة تداعيات كورونا

وخلال الجولة أعلن الفريق التراس عن بدء الإنتاج المحلي للأجهزة الطبية بوحدات الهيئة، مثل: غرف العزل الطبي، وأجهزة التعقيم والفحص الحراري، ومستلزمات الوقاية طبقًا للمواصفات العالمية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لنقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وتعميق التصنيع المحلي في هذه الصناعة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأوضح التراس أن أجهزة التعقيم والفحص الحراري وغرف العزل الطبي، تم تصنيعها وفقا لاشتراطات منظمة الصحة العالمية.

وتتميز غرف التعقيم باستخدامها تقنية الضباب، والتي لا تؤثر على الجهاز التنفسي للإنسان، كما تتميز وحدة الكشف الحراري بكاميرا رقمية لقياس درجة حرارة الإنسان وتصويره تليفزيونيا من عدة زوايا، وتستغرق 5 ثوان فقط.

وتحتوي غرف العزل الطبي على كافة الإجراءات الصحية العاجلة، مثل: وحدات تنفس صناعي وأوكسجين وشفط هواء ورسم قلب، كما تتضمن كاميرا رقمية للتواصل بين المريض وأسرته عبر تقنية الواي فاي بالإنترنت .