«العربية للتصنيع» تبحث مع الصومال التعاون في الصناعات الأمنية والدفاعية

تأتي الزيارة في ظل إستراتيجية الدولة للانفتاح علي إفريقيا وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لفتح آفاق جديدة من التعاون والتكامل لتحقيق آمال وطموحات الشعوب الإفريقية .

استقبل الفريق عبد المنعم التراس ، رئيس الهيئة العربية للتصنيع ، حسن علي محمد ؛ وزير الدفاع الصومالي، الذى يقوم بزيارة رسمية للبلاد علي رأس وفد من كبار معاونيه بحضورالسفير توفيق أحمد عبد الله سفير الصومال بالقاهرة واللواء حمدي بدين رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية .

الزيارة ضمن استراتيجية الدولة للانفتاح على إفريقيا

وقال بيان صحفي صادر عن الهيئة العربية للتصنيع، إن الزيارة تأتي تلك الزيارة في ظل إستراتيجية الدولة للإنفتاح علي إفريقيا وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لفتح آفاق جديدة من التعاون والتكامل لتحقيق آمال وطموحات شعوبنا الإفريقية .

وتهدف الزيارة لاستثمار النتائج الإيجابية التي توصلت اليه اجتماعات اللجنة المتخصصة للدفاع والأمن والسلامة الإفريقية بمصر

وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين الجانبين فى مجال الصناعات الدفاعية والأمنية المختلفة وأساليب تدعيمها والاتفادة من الإمكانيات المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع لتلبية إحتياجات المشروعات التنموية للصومال.

بدوره، أكد “حسن علي محمد ” حرص بلاده تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مصر.

وقال إنها دولة رائدة بالقارة الإفريقية.

التحول الرقمي

وأشاد بالنهضة التنموية التي تشهدها مصر وخطواتها غير المسبوقة للتحول الرقمي.

وأثىي على مُبادرة الرئيس السيسي لدعم الشراكة المصرية الإفريقية في كافة المجالات التنموية.

وأشاد وزير الدفاع الصومالي بالدور الإيجابي للهيئة العربية للتصنيع وبصماتها البراقة في العديد من المشروعات التنموية والإستراتيجية الهامة بالقارة الإفريقية.

وأوضح أنه لمس مدي تطورتكنولوجيا التسليح بالمعدات الدفاعية التي تنتجها الهيئة أثناء تفقد جناحها بالمعرض الذي أقيم علي هامش أعمال اللجنة المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن الإفريقية.

وأضاف أن بلاده تتطلع لمشاركة العربية للتصنيع في مشروعات التنمية بالصومال.

واقترح التعاون في مجالات الصناعات الدفاعية والطاقة المتجددة والعربات المدرعة ومجالات الإتصالات والإلكترونيات والتحول الرقمي.

واقترح أيضا التعاون في مجالات محطات تنقية مياه الشرب والصرف الصحي واللمبات الليد ومجال ترشيد المياه والطاقة وغيرها من مجالات التنمية.

فتح سوق للمنتجات المصرية

لفت إلى أنه درس مع الهيئة العربية للتصنيع إمكانية فتح سوق للمنتجات المصرية بدولة الصومال وخاصة منتجات الهيئة المتميزة.

من جانبه، أشار الفريق “التراس” إلى أن تلك الزيارة بهذا الزخم تعكس عمق الروابط بين مصر وكافة دول إفريقيا.

وأكد أن الهيئة العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها وخبراتها الفنية والتكنولوجية لخدمة قارتنا الإفريقية.

وأضاف أنه تم بحث المُشاركة في مشروعات التنمية وتلبية احتياجات الصومال.

وشدد على أهمية التدريب في العديد من المجالات وتأهيل الكوادر الفنية بجمهورية الصومال بمصانع الهيئة العربية للتصنيع.

وعقب انتهاء المباحثات المشتركة، قام وزير الدفاع الصومالي بجولة بمقر الشركة العربية للطاقة المتجددة التابعة للهيئة.

وأطلع الوزير الصومالي على أحدث خطوط الإنتاج للألواح الشمسية.

وتعرف علي خطط الهيئة العربية للتصنيع في مشروعات الطاقة المتجددة محليا وداخل القارة الإفريقية.

وفي ختام زيارته للهيئة العربية للتصنيع أشاد الوزير الصومالي بمجهودات الهيئة لتعميق التصنيع المحلي.