«العربية للتصنيع» تبحث فرص الاستثمار في الإلكترونيات مع فوكسكون الصينية

أكد الفريق عبد العزيز سيف الدين، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية زيادة نسب التصنيع المحلى والقيمة المضافة من خلال التعاون مع كبريات الشركات العالمية.

وأوضح أن زيارة شركة فوكسكون لمصر والهيئة العربية للتصنيع تعد شهادة نجاح لخطوات النمو الاقتصادى الذى تشهده مصر حاليا نظرا لما تتمتع به الشركة من مكانة دولية، حيث تعد أكبر شركة عالمية فى مجال الصناعات الإلكترونية العالمية.

وذكر المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات، أن زيارة فوكسكون تعد خطوة كبرى لتعميق التصنيع المحلى فى الإلكترونيات، مضيفا أنهم يتطلعوا لإيجاد فرص للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، والتى تمتلك قدرات تؤهلها لأن تصبح أحد أهم الصروح الصناعية بمنطقة الشرق الأوسط.

من جانبهم، أشاد وفد شركة فوكسكون تكنولوجى بمكانة مصر العالمية وأهمية السوق المصرية، مستعرضا خبرات الشركة فى العديد من المجالات التكنولوجية ومنها التصنيع الإلكترونى، بالإضافة إلى خبراتها العالمية فى مجال تطوير العلمية التعليمية باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

جاء هذا خلال زيارة شركة فوكسكون الصينية العالمية للهيئة العربية للتصنيع فى إطار الجهود المبذولة من الحكومة لدعم الشركات العالمية الراغبة فى التواجد والاستثمار فى مصر فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وتناول اللقاء التعرف على الإمكانيات التكنولوجية بالهيئة العربية للتصنيع، وبحث التعاون المستقبلى خاصة فى مجال تطوير تكنولوجيا المعلومات؛ وذلك فى إطار استراتيجية تمكين التصنيع المحلى للصناعات الإلكترونية.

وأبدى مسؤولو فوكسكون إعجابهم بالإمكانيات المتطورة بخطوط إنتاج الهيئة العربية للتصنيع والتى تضاهى مثيلاتها العالمية فى الجودة ومعايير الرقابة فضلا عن كفاءة ومهارة الإمكانيات البشرية.