استثمار

العربية للتصنيع تبحث التعاون مع رئيس وزراء إيفواريا

سمر السيدالتقى الفريق عبد العزيز سيف الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، اليوم السبت، مع أمادوا كوليبالي، رئيس الوزراء الإيفواري، في ساح العاج في ثاني محطاته الإفريقية، بعدما زار نيجيريا، والتقي بعدداً من سفرائها، وكبار مسئوليها.وقال العميد وليد محمد، المستشار الإعلامي للهيئة العربية
29 يوليو، 2017 29 يوليو، 2017

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سمر السيد

التقى الفريق عبد العزيز سيف الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، اليوم السبت، مع أمادوا كوليبالي، رئيس الوزراء الإيفواري، في ساح العاج في ثاني محطاته الإفريقية، بعدما زار نيجيريا، والتقي بعدداً من سفرائها، وكبار مسئوليها.

وقال العميد وليد محمد، المستشار الإعلامي للهيئة العربية للتصنيع، في بيان صادر، اليوم السبت، إن اللقاء حضره وزير الصناعة والمعادن الإيفواري، وناقش الجانبان خلاله التعاون في مختلف المجالات التصنيعية.

وأضاف المستشار الإعلامي لـ”العربية للتصنيع”، أن رئيس “الهيئة” واصل لقاءاته بالعاصمة الإيفوارية ليلتقي كلاً من وزراء الدفاع، والداخلية، والصناعة والمعادن، والمياه والغابات”، فضلاً عن عقده لقاء موسع مع رئيس أركان الجيش هناك.

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