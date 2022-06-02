«العربية للتصنيع»: انتهاء دراسات جدوى 3 مشروعات صناعية كبرى بالشراكة مع القطاع الخاص والبنوك

كشف اللواء محمد أنيس، مستشار الهيئة العربية للتصنيع، عن الانتهاء من دراسات الجدوى الخاصة بثلاثة مشروعات صناعية كبرى بالشراكة مع القطاع الخاص والبنوك.

وقال أنيس إن المصنع الأول مخصص لصناعة إطارات السيارات، ومصنع آخر لألواح الاستنالس والدرفلة، ومصنع ثالث لخشب MDF المصنوع من سعف النخيل، وذلك لأول مرة في العالم.

جاء ذلك خلال العرض الذي قدمه اللواء محمد أنيس للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال زيارة رئيس الوزراء جناح الهيئة العربية للتصنيع، خلال تفقده “معرض الأعمال الخاص” المقام علي هامش فعاليات إجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في دورته السابعة والأربعين المنعقدة تحت عنوان “بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة”، يومي 2و3 يونيو 2022.

ورافق رئيس الوزراء خلال الجولة الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، محافظ جمهورية مصر العربية، رئيس مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وعدد من مسئولي البنك.

كما زار رئيس الوزراء جناح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حيث استمع لشرح اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة حول آلية عمل الخريطة الاستثمارية وحدود المناطق الصناعية، والفرص الصناعية في كل محافظة، كما تطرق إلي تبسيط إجراءات الحصول علي الرخصة الصناعية، واستمع إلي عرض من مسئولي مركز تحديث الصناعة حول دور المركز في تحديد الفرص الاستثمارية.