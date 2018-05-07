العربية للاستثمار تتفاوض على بيع الدلتا المالية

أسماء السيد: تتفاوض «العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية»، مع مستثمر محلى، لبيع شركة «الدلتا المالية»، المملوكة لها بنسبة %95.21.وكشفت رانيا يعقوب، رئيس قطاع الاستثمار بالعربية للاستثمارات، أن تراكم الخسائر منذ سنوات، هو السبب وراء الاتجاه لبيع &

أسماء السيد:



تتفاوض «العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية»، مع مستثمر محلى، لبيع شركة «الدلتا المالية»، المملوكة لها بنسبة %95.21.

وكشفت رانيا يعقوب، رئيس قطاع الاستثمار بالعربية للاستثمارات، أن تراكم الخسائر منذ سنوات، هو السبب وراء الاتجاه لبيع «الدلنا المالية».

وأضافت أن الأخيرة تعمل فى تكوين وإدارة المحافظ المالية، وأمناء الحفظ، وترويج وتغطية الاكتتابات، موضحة أن نشاطها معدوم تمامًا منذ رحيل نيفين الطاهرى، التى كانت تتولى إدراتها .

وكانت “العربية” قد استحوذت على “دلتا المالية” عام 2012، عبر الشراء من نيفين الطاهرى، خبيرة أسواق المال، وعلى الطاهرى، الذى يتولى حالياً رئاسة مجلس إدارة شركة كاتليست بارتنرز.

ورفضت «يعقوب»، اﻹفصاح عن القيمة المستهدفة، مشيرة إلى أن رأسمال الشركة يبلغ 26 مليون جنيه.