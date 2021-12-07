«العربية للاستثمار الزراعي» توقع مذكرة تفاهم مع تحالف سي اف سي للأسمدة وإيفرجرو

وقعت الهيئة العربية للإستثمار والإنماء الزراعي، وتحالف شركتي سى اف سى للأسمدة الكيماوية – الإمارات، وشريكها الفني شركة إيفرجرو للأسمدة المتخصصة – مصر مذكرة تفاهم بهدف مساهمة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في مشروع شركة سى اف سى للأسمدة- مصر المتوقع إنشاؤه في مدينة السادات بجمهورية مصر العربية.

وقع مذكرة التفاهم محمد بن عبيد المزروعي، – رئيس مجلس إدارة ورئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، وهى هيئة مالية عربية مستقلة، مقرها الرئيسي بالخرطوم، والدكتور أحمد خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة سى اف سى للأسمدة الكيماوية بالإمارات العربية المتحدة ، ومحمد الخشن، رئيس مجلس إدارة شركة إيفرجرو للأسمدة المتخصصة -مصر ( الشريك الفنى لمجموعة سى اف سى للأسمدة الكيماوية بالإمارات العربية المتحدة).

تم التوقيع على هامش معرض سيال للزراعة فى إمارة أبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة ، وحضر حفل التوقيع اللواء أركان حرب محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادى الجديد والمدراء التنفيذيون بالهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي وتحالف شركتى سى اف سى للأسمدة – الإمارات، وإيفرجرو للأسمدة – مصر.

وقال محمد بن عبيد المزروعي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، إن توقيع تلك المذكرة يعكس أهداف الهيئة في تنمية الموارد الزراعية في الدول العربية وإلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي العربي وزيادة التبادل التجاري في المنتجات الزراعية بين تلك الدول العربية، من خلال إنشاء المشاريع والمساهمة فيها على أسس تجارية والدخول في شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص العربي والأجنبي للإستثمار في القطاع الزراعي في الدول العربية.

وأضاف محمد الخشن، رئيس مجلس إدارة مجموعة إيفرجرو للأسمدة- مصر (الشريك الفنى لشركة سى اف سى للأسمدة – الإمارات) أن هذه المذكرة تهدف إلى وضع الإطار العام لبدء التعاون بين الطرفين في المجالات المرتبطة بأنشطتهما المشتركة، ويسعى الطرفان إلى التعاون وبحث فرص مساهمة الهيئة العامة للاستثمار والإنماء الزراعي في مشروع شركة سى اف سى للأسمدة مصر المتوقع إنشاؤه في مدينة السادات بجمهورية مصر العربية ، وهذا المجمع الصناعى سوف ينتج 230 ألف طن من أعلاف الفوسفات أحادى الكالسيوم ، وكذا 200 ألف طن من الأسمدة البوتاسية ، بالإضافة إلى 60 ألف طن من أعلاف الفوسفات ثنائي الكالسيوم ويعكس هذا الاستثمار ثقة المستثمرين الماليين فى الخبرات الفنيه والتجارية والإدارية لمجموعة إيفرجرو للأسمدة- مصر.

وقال أحمد خليفة، الرئيس التنفيذى لمجموعة سى اف سى للأسمدة الإمارات ” يسعدنا أن تشارك الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي تحالف مجموعتي سى اف سى للأسمدة – الإمارات وإيفرجرو للأسمدة – مصر وهما يشرعان فى رحلتهما التوسعية فى إقامة مصنع شركة سى اف سى للأسمدة فى مدينه السادات بجمهورية مصر العربية حيث أن هذا التحالف يمثل صرح كبير في مجال صناعة وتجارة الأسمدة المتخصصة والكيماويات والاعلاف وخاماتها في مصر والوطن العربى، مشيرا إلي أن هذا الاتفاق يهدف الى بحث فرص التعاون بين الطرفين لإنشاء شركات لإنتاج الاسمدة في مصر والمغرب العربى ، وتأسيس مشروعات استثمارية مشتركة ذات صلة بنشاط كل منا خاصة في مجال الأسمدة والاعلاف والاحماض بعد ثبوت جدواها الفنية والمالية والتسويقية. وكذلك عرض الفرص الاستثمارية التي تتاح لتحالف شركتى سى اف سى للأسمدة – الامارات / ايفرجرو للاسمدة – مصر في المجال الزراعي ومجال تصنيع الأسمدة على الهيئة العربية للإستثمار والإنماء الزراعى.