العربية للاستثمارات: طوبلاط ستبدأ العمل بخطي إنتاج جديدين في 2018

رجب عزالدينقالت شركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة إن شركتها التابعة طوبلاط للانتاج المعماري بدأت بالفعل فى تنفيذ خطوط الإنتاج الجديدة .وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن هذه الخطوط تتمثل فى خط انتاج بمنطقة أبو رواش والذى من المقرر أن ينتج أنواعا جديدة من الإنترلوك الأرضى أما الخط ا

رجب عزالدين

قالت شركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة إن شركتها التابعة طوبلاط للانتاج المعماري بدأت بالفعل فى تنفيذ خطوط الإنتاج الجديدة .

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن هذه الخطوط تتمثل فى خط انتاج بمنطقة أبو رواش والذى من المقرر أن ينتج أنواعا جديدة من الإنترلوك الأرضى أما الخط الثانى فيقع بمصنع منطقة العلمين بالساحل الشمالى لخدمة منطقة الضبعة بانتاج طوب وبولكات.

وتبلغ تكلفة الخط الواحد خمسة مليون جنيه وسيتم تركيبها من خلال اتفاقية مشتركة مع شركة صينية ألمانية qgm-zenith .

ومن المقرر أن يبدأ خط أبو رواش فى العمل بحلول مارس 2018 أما خط العلمين فيتوقع البدء فيه قبل منتصف عام 2018.

وتعمل شركة طوبلاط للانتاج المعماري فى مجال تصنيع طوب وبلوكات أسمنتى إلى جميع المقاسات وانترلوك أرضيات الأرصفة والشوارع بالاضافة إلى تصنيع بلاط موزايكو وبلاك تيرازو للأرضيات .