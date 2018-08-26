العربية للاستثمارات: حصيلة الاكتتاب ستستخدم فى دعم نشاط التأجير التمويلى

رجب عزالدين:قالت شركة العربية للاستثمارات، إن حصيلة الاكتتاب فى زيادة رأس المال سيتم استخدامها فى دعم نشاط التأجير التمويلى ونشاط تجارة السيارات.جاء ذلك فى بيان مرسل للبورصة المصرية اليوم الأحد، حول استخدام متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال فى أغسطس 2017، البالغ قيمته 40.3 مليون جنيه تقريبا.وتعت



رجب عزالدين:

قالت شركة العربية للاستثمارات، إن حصيلة الاكتتاب فى زيادة رأس المال سيتم استخدامها فى دعم نشاط التأجير التمويلى ونشاط تجارة السيارات.

جاء ذلك فى بيان مرسل للبورصة المصرية اليوم الأحد، حول استخدام متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال فى أغسطس 2017، البالغ قيمته 40.3 مليون جنيه تقريبا.

وتعتزم الشركة إضافة نشاط التوريق ضمن الأنشطة الرئيسية لها، فى إطار خطتها للتوسع فى الخدمات المالية غير المصرفية.

وتمتلك «العربية للاستثمارات» عدة شركات تابعة، منها الصعيد للتأجير التمويلى، ورواج لتقسيط السيارات، وكهروميكا الكهربائية، بجانب شركات خدمات مالية واستثمارية أخرى.

وتعمل «العربية» فى مجال الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقا مالية، والمساهمة فى زيادة رءوس الأموال.