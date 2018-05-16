العربية للاستثمارات تقرر مضاعفة رأسمالها إلى 200 مليون جنيه

رجب عزالدينقالت شركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة، إن شركتها التابعة "كهروميكا"، قررت مضاعفة رأسمالها من 100 مليون إلى 200 مليون جنيه.وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أن مجلس إدارة شركة مصر للمشروعات الميكانيكية والكهربائية "كهروميكا" إحدى الشركات التابعة بنسبة 51%

رجب عزالدين

قالت شركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة، إن شركتها التابعة “كهروميكا”، قررت مضاعفة رأسمالها من 100 مليون إلى 200 مليون جنيه.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أن مجلس إدارة شركة مصر للمشروعات الميكانيكية والكهربائية “كهروميكا” إحدى الشركات التابعة بنسبة 51% وافق على مضاعفة رأس المال بقيمة 100 مليون جنيه بالقيمة الاسمية للسهم.

وتابع البيان أن فترة الاكتتاب فى الزيادة ستبدأ من 31 مايو وحتى 2 يوليو المقبل، وفى حالة عدم اكتتاب أحد المساهمين فى نسبته فى المواعيد المحددة فى الاكتتاب الأول سيتم فتح الاكتتاب الثانى مباشرة، وطرح الأسهم التى لم يكتتب فيها على باقى المساهمين.

تأسست شركة كهروميكا كشركة مساهمة مصرية رائدة فى مجال الكهرباء عام 1971، ويتوزع هيكل ملكيتها بين العربية للاستثمارات (51%)، القابضة للتشييد والتعمير (39% )، السويدى اليكتريك (10%).