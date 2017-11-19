العربية للاستثمارات تفاجأ بعدم تجديد توكيل بيجو للسيارات

رجب عزالدين أعلنت شركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة، عن تلقى خطاب من شركة "بى إس إيه" -مالكة العلامة التجارية بيجو- يفيد بعدم تمديد التوكيل القائم بينهما منذ سنوات. وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أن شركة القاهرة للتنمية…

رجب عزالدين

أعلنت شركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة، عن تلقى خطاب من شركة “بى إس إيه” -مالكة العلامة التجارية بيجو- يفيد بعدم تمديد التوكيل القائم بينهما منذ سنوات.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أن شركة القاهرة للتنمية وصناعات السيارات –إحدى الشركات التابعة– تلقت إخطارًا -اليوم الأحد- من شركة “بى إس إيه” مالكة العلامة التجارية “بيجو”، يفيد بعدم النية في الاستمرار بالعلاقة التعاقدية الحصرية القائمة بينهم منذ سنوات فى قطاع السيارات.

وتابع البيان: “إن هذا الإخطار جاء على نحو غير متوقع فى ضوء التعاملات القائمة، والمراسلات المتبادلة خلال الفترة الزمنية السابقة”.

ونوهت العربية للاستثمارات إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والكفيلة بالحفاظ على حقوقها فى هذا الشأن.

يشار إلى أن شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات -إحدى الشركات التابعة للعربية للاستثمارات، والتى تمتلك مجموعة من الشركات تعمل فى مختلفة القطاعات، مثل: شركة مصر للمشروعات الميكانيكية والكهربائية” كهروميكا”، شركة طوبلاط للإنتاج المعمارى، الصعيد للتأجير التمويلى، راوج لتجارة السيارات، ورواج للمشروعات العقارية والتجارية.

وأعلنت العربية للاستثمارات فى مارس الماضى، عن توقيع شركة “أوبر” وقعت اتفاقًا إطارياً مع تابعتين لها، لتمويل شراء سيارات جديدة وإتاحتها لسائقي السيارات التي تستخدم تطبيق “أوبر”.

وقالت الشركة آنذاك إن الاتفاق يشمل قيام شركتي الصعيد للتأجير التمويلي ورواج لتجارة السيارات بتمويل شراء السيارات الجديدة، من خلال محفظة استثمارية يتم إطلاقها 120 مليون جنيه. كما نص الاتفاق على أن يتم شراء غالبية السيارات المطلوب تمويلها من شركة القاهرة لتنمية صناعة السيارات- التابعة للعربية للاستثمارات القابضة.