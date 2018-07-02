العربية للاستثمارات تستهدف إيرادات بقيمة 3 مليارات جنيه

مصطفى طلعت:

تستهدف شركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة الوصول بصافي الإيرادات السنوية إلى 3 مليارات جنيه، والأرباح إلى 300 مليون جنيه خلال السنوات الثلاثة المقبلة.



جاء ذلك ضمن اجتماع ادارة الشركة، مؤخراً، مع بحوث بنك الاستثمار “نعيم”، والذي خرج في إطار ورقة بحثية صادرة عن البنك، حصلت “المال” على نسخة منها.

وأكد “نعيم” في ورقته البحثية أن مستهدفات الشركة المذكورة تشير إلى ضرورة قيام مساهميها في زيادات إضافية لرأس المال (إلى جانب الحصول على تمويلات من البنوك) في الأعوام المقبلة.



يشار إلى أن الشركة سجلت 2125% نمواً في ارباح الربع الأول من العام الجاري، لتسجل 23.9 مليون جنيه، مقابل 1.1 مليون الفترة المماثلة من 2017، كما ارتفعت الإيرادات إلى 428.3 مليون جنيه مقابل ايرادات بقيمة 326.5 مليون الفترة المقارنة.



ولفت البنك إلى أن فريق إدارة العربية للاستثمارات الجديد يحرص على الحفاظ على مبدأ الشفافية إلى جانب قدرتهم على تسوية التضارب في المصالح (والذي وقع سابقاً بين المساهمين والإدارة)، كما تتخذ الادارة خطوات نحو إحكام سيطرتها على الشركات التابعة من خلال تشكيل مجالس إدارة جديدة، والذي من شأنه أن يسهم في الحد من المخاطر المحيطة بالسهم.



ويرى “نعيم” أن السهم يمثل فرصة استثمارية ذات مخاطرة عالية وعوائد مرتفعة، تتركز حول مدى قدرة الإدارة الجديدة (تم تعيينها منتصف 2017) على تنفيذ التوسعات المخطط لها بفاعلية، إلى جانب حل النزاع الخاص بشركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات – تابعة، والتي كانت تمتلك توكيل بيجو العالمية في مصر.



كانت العربية للاستثمارات، الكيان الأم لشركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات وكيل بيجو، قد تلقت خطاباً من مجموعة بى إس إيه مالكة العلامة التجارية “بيجو” يفيد عدم انتوائها الاستمرار فى العلاقة التعاقدية الحصرية القائمة بينهما منذ سنوات طوال فى قطاع السيارات.

وفي سياق متصل، قال بنك الاستثمار “نعيم” أن تطلع الشركة نحو فرص جديدة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وتحديدًا قطاع التمويل متناهي الصغر، سيسهم في دعم محفظة الأعمال الحالية وتعزيز النمو، كما تتطلع الشركة إلى الاستفادة من الفرص في ضوء مبادرة التمويل متناهي الصغر التي دشنها البنك المركزي مؤخراً والتي تهدف إلى توفير نحو 30 مليار جنيه لحوالي 10 ملايين مستفيد.



والعربية للاستثمارات هي شركة قابضة تعمل تحت مظلتها 5 شركات تابعة تمثل 3 قطاعات: قطاع الإنشاءات ومواد البناء (شركتي مصر للمشروعات الميكانيكية والكهربائية-كهروميكا وطوبلاط)، وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية (رواج للتمويل، الصعيد للتأجير التمويلي)، وقطاع السيارات (شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات).



تمكنت الشركة مؤخرًا من زيادة رأسمالها بقيمة 77 مليون جنيه عن طريق الحصول على قرض مساهمين (قابل للتحويل إلى أسهم) وبدون فوائد، وقدم هذا القرض جمال عثمان وهو مساهم رئيسي في الشركة، وتم توزيع القرض على 3 من الشركات التابعة وهي كهروميكا، ورواج للتمويل، والصعيد للتأجير التمويلي.