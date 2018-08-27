العربية للاستثمارات تتقدم للرقابة المالية بمستندات خفض رأس المال

رجب عزالدينقالت الهيئة العامة للرقابة المالية إن شركة العربية للاستثمارات و التنمية القابضة أودعتها اليوم الإثنين نموذج الإفصاح الخاص بتخفيض رأس المال وجارى فحصه والمستندات المرفقة به.ووافق مجلس إدارة الشركة فى 18 أغسطس الجارى على تخفيض رأس المال المرخص من 6 مليار جنيه الى 1.400 مليار جنيه .كم

رجب عزالدين

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إن شركة العربية للاستثمارات و التنمية القابضة أودعتها اليوم الإثنين نموذج الإفصاح الخاص بتخفيض رأس المال وجارى فحصه والمستندات المرفقة به.

ووافق مجلس إدارة الشركة فى 18 أغسطس الجارى على تخفيض رأس المال المرخص من 6 مليار جنيه الى 1.400 مليار جنيه .

كما وافق على تخفيض رأس المال المصدر من 480.5 جنيه الى 144.1 مليون جنيه عن طريق تخفيض القيمة الاسمية للسهم من مبلغ جنيه واحد إلى 0.30 جنيه للسهم مع بقاء عدد الأسهم كما هو .

وقالت العربية للاستثمارات فى وقت لاحق إن حصيلة الاكتتاب السابق فى زيادة رأس المال سيتم استخدامها فى دعم نشاط التأجير التمويلى ونشاط تجارة السيارات.

جاء ذلك فى بيان مرسل للبورصة الأحد الماضى حول استخدام متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال فى أغسطس 2017 والبالغ قيمتها 40.3 مليون جنيه تقريبا.

وتعتزم العربية للاستثمارات إضافة نشاط التوريق ضمن الأنشطة الرئيسية لها فى إطار خطتها للتوسع فى الخدمات المالية غير المصرفية.

وتملك «العربية للاستثمارات» عدة شركات تابعة، منها الصعيد للتأجير التمويلى، ورواج لتقسيط السيارات، وكهروميكا الكهربائية، بجانب شركات خدمات مالية واستثمارية أخرى.

وتعمل «العربية» فى مجال الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقا مالية، والمساهمة فى زيادة رءوس الأموال.