العربية للاستثمارات المصرية تستهدف تحقيق أرباح 80 مليون جنيه في 2018

خالد بدر الدينأعلن حازم الزفزاف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة المصرية يوم الاثنين إن الشركة تستهدف التحول للربحية في 2018 بعدما قلصت خسائرها في السنة الماضية.وقال الزفزاف خلال مؤتمر صحفي عقب إعلان النتائج السنوية إن الشركة تستهدف تحقيق أرباح تقارب

خالد بدر الدين

أعلن حازم الزفزاف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة المصرية يوم الاثنين إن الشركة تستهدف التحول للربحية في 2018 بعدما قلصت خسائرها في السنة الماضية.

وقال الزفزاف خلال مؤتمر صحفي عقب إعلان النتائج السنوية إن الشركة تستهدف تحقيق أرباح تقارب 80 مليون جنيه (4.53 مليون دولار) بعد خصم الضرائب في العام الحالي.

و أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة العربية للاستثمارات تقلص خسائرها بنحو 31 % العام الماضى ليصل صافي الخسارة بعد الضرائب وخصم حقوق الأقلية إلى 188.965 مليون جنيه مقابل خسارة 273.629 مليون جنيه في عام 2016 كما حققت الشركة إيرادات قدرها 1.392 مليار جنيه في العام الماضي بانخفاض 5.5 % عن 2016. 2016 .

وذكر الزفزاف في المؤتمر الصحفي أن العربية للاستثمارات تستهدف إيرادات بنحو 1.5 مليار جنيه في 2018 بدعم النمو المتوقع لإيرادات وحدتي كهروميكا وطوبلاط وتوقع أن تحقق الوحدتين كهروميكا وطوبلاط معا إيرادات بنحو 900 مليون جنيه هذا العام مقارنة مع 600 مليون جنيه في 2017.

وقال الرئيس التنفيذي إن الشركة تستهدف التوسع في الأسواق الخارجية مثل الكويت والسعودية وليبيا من خلال وحدتها كهروميكا التي تستهدف الشركة الأم زيادة إيراداتها 50 % إلى أكثر من 800 مليون جنيه خلال العام الحالي.

وذكرت وكالة رويترز أن شركة العربية للاستثمارات، التي كانت تعرف سابقا باسم إيه.آي.سي، تأسست في 1985 وتمتلك الكثير من الشركات التابعة ومن أهمها كهروميكا مصدر الإيرادات الأكبر للشركة والشركة العربية الدولية للمقاولات.

