«العربية للإنشاءات» تؤسس «مقام مصر» للاستثمار فى العاصمة الإدارية

◗❙«شعبان»: التعاقد مع مكتب YBA كاستشارى للمشروع.. وتقديم أنظمة سداد تصل إلى 9 سنوات

◗❙خطة لاختراق القطاع السكنى والطبى خلال الفترة المقبلة

أسست شركة العربية للتطوير والإنشاءات ذراعًا تابعة للتطوير العقارى يحمل اسم مقام مصر للتطوير العقارى، بهدف الاستثمار بقوة فى المشروعات السكنية والتجارية بالسوق المحلية، على أن تبدأها بمشروع إيست تاور 5 بالعاصمة الإدارية الجديدة.

قال السعيد شعبان، رئيس مجلس إدارة شركة مقام مصر، إن الأخيرة لديها رؤية واضحة لتقديم مشروعات عقارية مبتكرة ومميزة فى السوق العقارية، بالتعاون مع نخبة من الخبراء والمتخصصين، معتمدة فى ذلك على خبرات المجموعة الأم، والتى نفذت حجم مشروعات بقيمة 7 مليارات جنيه.

وأوضح «شعبان» أن مشروع 5EAST TOWER يقع فى منطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية الجديدة، باستثمارات 670 مليون جنيه، وعلى مساحة 3585 مترًا مربعًا، بارتفاع 12 دورا متنوعا ما بين التجارى والإدارى.

وأشار إلى أن مساحات الوحدات الإدارية تبدأ من 36 مترًا مربعًا، والتجارية من 22 مترًا مربعًا، وتقدم الشركة أنظمة سداد تبدأ من زيرو مقدم والباقى على 9 سنوات، وهى أنظمة مدروسة بعناية وقائمة على دراسات سوقية لتحديد الأنظمة التى تناسب العملاء المستهدفين، لافتًا إلى أهمية الدراسات السوقية فى كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع.

وأضاف أنه تم التعاقد مع مكتب الاستشارى الهندسي، الدكتور ياسر البلتاجى YBA، ليقوم بدور استشارى هندسى للمشروع، وهو أحد المتخصصين فى وضع تصميمات الأبراج السكنية بطراز معمارى يضمن لها الكفاءة الهندسية والشكل المعماري.

وتابع أنه تم التعاقد مع شركة‏‎ Eltizam الإماراتية لإدارة وتشغيل المشروع، للاستفادة من خبراتها وسابقة أعمالها، لافتًا إلى أن إدارة المشروع عقب تشغيله من العناصر الأساسية للحفاظ على القيمة الاستثمارية للمشروع وجودته وقيمته للعملاء، كما تم التعاقد مع شركة INVERSION استشارى تطوير المشروع.

وكشف عن أبرز ملامح الخطة التوسعية للشركة، إذ تخطط الشركة لتطوير مشروع سكنى وآخر طبى فى العاصمة الإدارية، نظرًا لتميز المشروع، مؤكدًا أن مقام مصر تخطط لأن تكون ذات مستوى عالمى فى تطوير فرص استثمارية مثالية وتقديم حلول عقارية مبتكرة للسوقين المحلية والعالمية.

من جانبه، قال المهندس ياسر البلتاجي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مكتب YBA للتصميمات المعمارية والهندسية، إن شركة مقام مصر لديها رؤية فريدة لتنفيذ مشروع مختلف فى العاصمة الإدارية الجديدة.

ولفت إلى نجاح مكتبه خلال 26 عامًا فى تنفيذ حزمة متنوعة وضخمة من المشروعات السكنية والمنتجعات السياحية والفنادق والمراكز التجارية والأبراج السكنية، وذلك مع كبريات الشركات داخل مصر وخارجها.

وتابع «البلتاجى» أن المكتب تولى أعمال التصميم لـ8 أبراج سكنية، ضمن أبراج العلمين الجديدة والمنطقة الترفيهي، كما صمم 7 مشروعات سكنية و28 مشروعًا تجاريًا وإداريًا بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ولفت إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة من المشروعات القومية الواعدة التى تضم فرصًا استثمارية جاذبة لكل المطورين المحليين والأجانب، وتقدم إدارة شركة العاصمة الإدارية دعمًا قويًا للشركات العاملة معها، كما أن انتقال الحكومة لمقراتها بالعاصمة الإدارية يزيد من فرص الجذب للشركات والعملاء للتواجد فى العاصمة الإدارية.