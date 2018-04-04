العربية للأقطان تقلص حصتها في بي إنفستمنتس لصالح عرب ومحليين

مصطفى طلعت:علمت "المال" أن مجموعة من المستثمرين المحليين والسعوديين قد اشتروا 3.85% من حصة العربية لحليج الاقطان في أسهم شركة "بي بي أي" القابضة للإستثمارات المالية "بي إنفستمنتس".وقالت "بي انفستمنتس"، في افصاح منشور على شاشات تداول البورصة، اليوم الأربعاء، أن شركة العربية لحليج الأقطان قد باعت

مصطفى طلعت:

علمت “المال” أن مجموعة من المستثمرين المحليين والسعوديين قد اشتروا 3.85% من حصة العربية لحليج الاقطان في أسهم شركة “بي بي أي” القابضة للإستثمارات المالية “بي إنفستمنتس”.

وقالت “بي انفستمنتس”، في افصاح منشور على شاشات تداول البورصة، اليوم الأربعاء، أن شركة العربية لحليج الأقطان قد باعت 4.5 مليون سهم في اسهم “بي انفستمنتس” وتقلصت حصتها في الشركة من 13.74 إلى 9.89%.

ووفقا للإفصاح المنشور، بلغ متوسط سعر البيع في الصفقة 11.82 جنيه للسهم، بقيمة اجمالية 53.19 مليون جنيه، فيما قامت سيجما كابيتال لتداول الأوراق المالية بدور سمسار ومنفذ العرض.

يشار إلى انه تم بدء التداول على اسهم “بي انفستمنتس” بالبورصة الخميس الماضي، بعد ان تم تغطية الطرح العام 84.4 مرة من نحو 100 مؤسسة محلية وعالمية وأفراد ذوي ملاءة مالية مرتفعة من عدة دول العربية بينها الكويت والإمارات، وفقا لعلاء سبع شريك ومؤسس الشركة.