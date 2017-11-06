العربية للأقطان تعين مازارز مستشارا ماليا والقيد بالبورصة الشهر المقبل

أحمد علي تعاقدت الشركة العربية لحليج الأقطان مع شركة "مازارز" للاستشارات المالية للقيام بمهمة المستشار المالي المستقل واعداد دراسة قيمة عادلة لسهم الشركة المنقسمة "العربية لإدارة وتطوير الأصول" . يُذكر أن عمومية "العربية لحليج الأقطان" قررت فى فبراير الماضى، تقسيم…

أحمد علي

تعاقدت الشركة العربية لحليج الأقطان مع شركة “مازارز” للاستشارات المالية للقيام بمهمة المستشار المالي المستقل واعداد دراسة قيمة عادلة لسهم الشركة المنقسمة “العربية لإدارة وتطوير الأصول” .

يُذكر أن عمومية “العربية لحليج الأقطان” قررت فى فبراير الماضى، تقسيم الشركة إلى كيانين، الأول القاسم متخصص فى نشاط حليج القطن وهو “العربية لحليج الأقطان”، و الآخر المنقسم يختص بنشاط التطوير العقارى وهو “العربية لادارة وتطوير الأصول”.

وقال محمد القليوبى، نائب رئيس مجلس شركة العربية لحليج الأقطان، إن شركته اختارت شركة “مازارز – مصطفى شوقي” بعد تلقيها عدد من عروض شركات الاستشارات المالية، وذلك وفقًا لقواعد القيد بالبورصة.

وأضاف، أن رأسمال الشركة المنقسمة «العربية لإدارة الأصول» سيقدر بـ 132 مليون جنيه موزعًا على 246 مليون سهم بقيمة اسمية 0.50 جنيه للسهم، مشيرًا الى ان الشركة المنقسمة ستقوم باستغلال وتطوير جزء كبير من محفظة أراضى شركة «العربية لحليج الأقطان» والبالغة 600 ألف متر مربع تقريبًا.

يذكر أن «العربية لحليج الأقطان» قررت منح شركة «العربية لإدارة الأصول» نحو 8.9 مليون جنيه، وقد تمت العملية من خلال القيمة الدفترية للأصول وفقاً لميزانية العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2016.

ورجح، نائب رئيس مجلس شركة العربية لحليج الأقطان، الانتهاء من قيد وإدراج الشركة المنقسمة بالبورصة قبل نهاية عام 2017 الجاري، مؤكدًا ان شركته أنهت كافة المتطلبات عدا تقرير القيمة العادلة لسهم شركة «العربية لإدارة الأصول»

و وفقًا لتصريحات سابقة لـ “المال” قال القليوبي، أن “العربية لإدارة الأصول” ستقوم خلال الفترة المقبلة بمناقشة عروض مشاركة من مطورين عقاريين، بهدف إقامة مشروعات عقارية مشتركة على أراضى الشركة.

وتشير القوائم المالية للفترة المنتهية فى 30 يونيو الماضى، والتى سيتم التقسيم على أساسها أن قيمة الأراضى والمبانى تصل إلى 860 مليون جنيه سيتم نقلها للشركة المنقسمة.

وحققت «العربية لحليج الاقطان» ارتفاعًا كبيرًا فى أرباحها خلال التسعة شهور الأولى من العام المالى 2016/2017، إذ بلغت 85.520 مليون جنيه، مقارنة بـ20.715 مليون جنيه فى نفس الفترة من العام المالى الماضى 2015/2016، بنسبة نمو قدرها %312.

ويبلغ رأسمال «العربية لحليج الأقطان» 1.3 مليار جنيه، موزعاً على 264.8 مليون سهم، بقيم اسمية 5 جنيهات للسهم، ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين «اى كى ثرى ليمتد» بنسبة %6.7، والجمعية التعاونية العامة للاستصلاح الزراعى بنسبة %5.3، ثم أحمد خالد البساطى بنسبة %1.9، وهانى علما بـ %1.010، ثم عدد من المساهمين بنسبة أقل من %1.

