«العربية للأسمنت»: لا تأثير لزيادات أسعار الغاز على الأرباح والتكاليف

قال كريم نجيب، مدير علاقات المستثمرين فى شركة العربية للأسمنت، إن قرار زيادة أسعار الغاز لمصانع الأسمنت لن يضع أي أعباء على الشركة نظرا لاعتمادها على الوقود البديل والفحم بنسبة 99%.

بعد قرار مجلس الوزراء رفع الأسعار 108%

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا بزيادة سعر بيع الغاز الطبيعى المورد لصناعة الأسمنت بنسبة 108% من 5.75 إلى 12 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وتحولت العربية للأسمنت إلى الربحية خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث حققت صافي ربح 119.5 مليون جنيه، مقابل خسائر 23.28 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2021.

وتراجعت إيرادات مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 2.12 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 964.8 مليون جنيه في النصف المقارن من العام الماضي.