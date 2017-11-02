العربية للأسمنت تعلن توزيع نقدى 53 قرشا للسهم

أعلنت شركة العربية للأسمنت اليوم الخميس، عن توزيع نقدى بقيمة 53 قرشا للسهم، يبدأ صرفه اعتبارا من 10 ديسمبر المقبل.

وقالت الشركة – فى بيان للبورصة المصرية – إن الحق فى التوزيع لمشتري السهم ينتهى بنهاية جلسة 5 ديسمبر المقبل.

وأقرت الجمعية العامة العادية للشركة فى أبريل الماضى على توزيع أرباح على المساهمين بواقع 0.53 جنيه لكل سهم عن أرباح 2016.

وتراجعت أرباح الشركة المجمعة في 2016 بنسبة 11.6% إلى 245 مليون جنيه، مقابل أرباح 277.2 مليون جنيه في 2015.

ويبلغ رأسمال الشركة 757.4 مليون جنيه موزعا على 378.7 مليون سهم بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم.



