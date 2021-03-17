اقتصاد وأسواق

«العربية للأسمنت» تعتزم تصدير %11 من إنتاجها العام الحالى

طاق السوق التصديرية المتاحة للعربية للأسمنت ضيق للغاية، حيث يقتصر على ليبيا فقط.
منى عبدالباري 10:43 ص, الأربعاء, 17 مارس 21 10:43 ص, الأربعاء, 17 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

زيادة المعروض وتراجع الأسعار وراء التحول للخسارة فى 2020

تعتزم شركة «العربية للأسمنت» تصدير ما يتراوح بين 10 الى %11 من إنتاجها فقط العام الحالي، نتيجة تراجع الميزة التنافسية السعرية للأسمنت المصرى فى الأسواق الخارجية فى ظل المنافسة مع دول أخرى أبرزها تركيا، السعودية، الإمارات.

ولفت مصدر مسئول بالشركة، إلى أن نطاق السوق التصديرية المتاحة للعربية للأسمنت ضيق للغاية، حيث يقتصر على ليبيا فقط.

وأظهرت نتائج الأعمال المجمعة للعربية للأسمنت تراجع حصيلتها التصديرية العام الماضى 2020 إلى 199  مليون جنيه، مقابل 342 مليون جنيه فى 2019.

وأرجعت المصدر التراجع إلى الأسباب السابقة، إضافة إلى تداعيات فيروس كورونا المستجد على حركة التصدير خلال فترة الربع الثانى من العام الماضي.

اقرأ أيضا  وزير التموين : رفع طاقة مطحن السادات بالزقازيق إلى 160 طنًا يوميًا

وكانت الحكومة المصرية فرضت تدابير قوية خلال فترة الربع الثانى من العام الماضي، خشية تفشى عدوى فيروس كورونا المستجد، أثرت على حركة التصدير، والطيران.

وعن تحول العربية للأسمنت للخسارة العام الماضي، أكدت المصادر ان الأسباب تكمن فى الزيادة الكبيرة بالمعروض، وتراجع الأسعار.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة للعربية للأسمنت، تحولها للخسارة العام الماضي، حيث بلغ صافى خسائرها 122.78 مليون جنيه، مقابل صافى ربح قدره 28.92 مليون جنيه فى 2019، مع الأخذ فى الإعتبار حقوق الأقلية.

وتراجعت إيرادات مبيعات الشركة خلال العام الماضى أيضا إلى 2.48 مليار جنيه، مقابل 3.1 مليار جنيه فى  2019

اقرأ أيضا  في 750 فرعًا.. الداخلية تطلق مرحلة جديدة من «كلنا واحد» لمدة شهر (صور)

ويواجه منتجو الأسمنت حاليا ضغوطا قوية على الربحية نتيجة تراجع الأسعار لمستويات 2017، بينما يشهد الطلب هبوطا حادا لمستويات 2008.

وسجلت معدلات الطلب هبوطا إجماليا بنسب تصل إلى %30 خلال فترة السنوات الأربع الأخيرة، ما دفع الشركات لخفض الإنتاج، والأسعار للإبقاء على حصصها السوقية.

يشار إلى أن العربية للأسمنت بدأت فى التحول للخسارة فى النصف الأول من العام الماضي، وعلقت حينها مصادر بالشركة لـ «المال»، أنها لا تتوقع نتائج أفضل للشركة بالربع الثالث، فى ظل تداعيات فيروس كورونا على مناخ الأعمال، والضغوط التى يواجهها القطاع بشكل عام.

اقرأ أيضا  «الإنتاج الحربى» تنشئ خطًا لتصنيع أسطوانة غاز السيارات باستثمارات 300 مليون جنيه

 يبلغ رأسمال العربية للأسمنت 757٫4 مليون جنيه، موزعا على 378.7 مليون سهم، ويتوزع هيكل ملكيتها بين عدد من الأفراد، والمؤسسات، يستحوذ منها أريدوس خطيفا على %60 وفائق البوررينى %13.5 وفرست راند بنك %6 والباقى بنسب أدنى من %1 لعدة مستثمرين، بجانب التداول الحر.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم منى عبدالباري

ملف الكاتب منى عبدالباري

اقرأ أيضاً

«مطاحن شرق الدلتا» تعتزم زيادة السعات التخزينية لصومعتى الإسماعيلية والزقازيق

محمد مجدي 10:41 ص, الأربعاء, 17 مارس 21

سعر الذهب يصعد عالميا الأربعاء ويقترب من أعلى مستوى فى أسبوعين

أحمد فراج 10:40 ص, الأربعاء, 17 مارس 21

«مصنع 99 الحربى» يستهدف زيادة مبيعات أدوات المائدة والمطبخ إلى 120 مليون جنيه

أحمد اللاهوني 9:46 ص, الأربعاء, 17 مارس 21

أسعار السمك اليوم 17-3-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 9:30 ص, الأربعاء, 17 مارس 21

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر الأربعاء17-3-2021

الصاوي أحمد 8:56 ص, الأربعاء, 17 مارس 21

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 17-3-2021

محمد مجدي 8:46 ص, الأربعاء, 17 مارس 21