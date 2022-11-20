العربية للأسمنت تحصل على 53 مليون جنيه دعم صادرات في أكتوبر الماضي

قالت شركة العربية للأسمنت إنها حصلت 53 مليون جنيه مصروفات دعم صادرات خلال أكتوبر الماضي كانت مستحقة لها لدى صندوق دعم وتنمية الصادرات.

وأشارت الشركة إلى أن المبالغ تم إدراجها ضمن مدينون وأرصدة أخرى بلغ إجماليها 55.6 مليون جنيه بقوائم الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بمليوني جنيه نهاية ديسمبر العام الماضي.

ونجحت شركة العربية للأسمنت في التحول للربحية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بصافي 244.740 مليون جنيه، مقارنة بخسارة 24.5 مليون جنيه الفترة المناظرة من العام الماضي، وفقا للقوائم المالية المستقلة للشركة.

ودعمت النتائج المالية سهم الشركة بتعاملات اليوم ليرتفع بنحو 3.4% بحلول منتصف التعاملات، مسجلا 5.790 جنيه، مقارنة بـ 5.60 جنيه التداولات السابقة.