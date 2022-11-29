العربية للأسمنت تحصل على 400 مليون جنيه تسهيلات ائتمانية من البنك الأهلى

وقعت شركة العربية للأسمنت عقد تسهيلات ائتمانية مع البنك الأهلي المصري يتضمن 4 شرائح بقيم تتراوح بين 50 و150 مليون جنيه، لتمويل ومشتريات المواد الخام.

على 4 شرائح تتراوح بين 50 و150 مليون جنيه

وبموجب الاتفاق الذي تم توقيعه سبتمبر الماضي تتضمن الشريحة الأولى تسهيلا ائتمانيا بقيمة 50 مليون جنيه، يوجه لسداد مستحقات موردي المواد الخام، ومستلزمات الإنتاج، وسداد مصروفات الطاقة ومصروفات الأجور والمرتبات بحد أقصى 20 مليون جنيه، وذلك في إطار مبادرة البنك المركزي لدعم شركات القطاع الصناعي.

وتتضمن الشريحة الثانية تسهيلا ائتمانيا بقيمة 150 مليون جنيه، توجه لفتح اعتمادات مستندية لتمويل العمليات الاستيرادية لشراء مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار، في إطار مبادرة البنك المركزي أيضا، وفقا للقوائم المالية المجمعة للشركة عن فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

وتشمل قيمة الشريحة الثالثة تسهيلا ائتمانيا بـ50 مليون جنيه توجه لسداد مستحقات موردي المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وسداد مصروفات الطاقة ومصروفات الأجور والمرتبات بحد أقصى 20 مليون جنيه.

والشريحة الرابعة قيمتها 150 مليون جنيه، توجه لفتح اعتمادات مستندية بغرض تمويل العمليات الاستيرادية لشراء مستلزمات الإنتاج وقطاع الغيار.

وبموجب التعاقد تعهدت العربية للأسمنت بعدم توزيع أية أرباح قبل سداد كافة الالتزامات المترتبة على التمويل.

وتصاعفت مبيعات العربية للأسمنت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي لتصل إلى 3.4 مليار جنيه، مقارنة بـ 1.6 مليار جنيه الفترة المماثلة، وتوزعت مبيعات الشركة على السوق المحلية بقيمة 2.68 مليار جنيه، مقارنة بـ 1.3 مليار جنيه الفترة المثيلة، ومبيعات التصدير بقيمة 575.9 مليون جنيه، مقابل 196.7 مليون جنيه الفترة المناظرة، وخدمات بقيمة 174 مليون جنيه، نظير نحو 84 مليون جنيه الفترة المقابلة.

ودعمت هذه النتائج الشركة للتحول إلى الربحية بصافي 262 مليون جنيه، مقارنة بصافي خسارة 23 مليون جنيه الفترة المثيلة.