العربية للأسمنت : الصناعة تواجه انخفاضا لافتا في الطلب

قال سرخيو الكانتاريا العضو المنتدب لشركة العربية للأسمنت إن صناعة الأسمنت تواجه معاناة وتحديات قوية في مصر خاصة فيما يتعلق بجانب الطلب.

وأشار – خلال مؤتمر صحفي اليوم – إلي أنه يتوقع انخفاض حجم الطلب بالسوق ليصبح 45 مليون طن مقابل 49 مليون طن مسجلة خلال العام الماضي.

ولفت إلى أن حجم الطلب على الأسمنت بلغ 48 مليون طن خلال عام 2009 رغم وجود 12 مصنعا فقط وهو ما يؤكد معاناة الصناعة والتي ارتفع بها عدد المصانع إلي 21 بعد تصفية شركة القومية للأسمنت.

ونوه إلي أن رئاسة الوزراء أصدرت تعليمات لوزراتي الصناعة والتجارة لحل مشكلات شركات الأسمنت.