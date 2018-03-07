العربية للأدوية توافق على إدراج الاستثمار العقارى لنشاطها

رجب عزالدينوافق مجلس إدارة شركة العربية للأدوية بجلسته المنعقدة أمس الثلاثاء على إضافة نشاط الاستثمار العقارى إلى أغراض الشركة .وقالت الشركة إن المجلس وافق على تعديل نص المادة (3) من النظام الأساسى بما يسمح للشركة بمزاولة نشاط الاستثمار العقارى بجميع أنواعه.وأضافت الشركة إن هذا الطلب سيعرض ع

رجب عزالدين





وافق مجلس إدارة شركة العربية للأدوية بجلسته المنعقدة أمس الثلاثاء على إضافة نشاط الاستثمار العقارى إلى أغراض الشركة .







وقالت الشركة إن المجلس وافق على تعديل نص المادة (3) من النظام الأساسى بما يسمح للشركة بمزاولة نشاط الاستثمار العقارى بجميع أنواعه.







وأضافت الشركة إن هذا الطلب سيعرض على مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية وكذلك الجمعية العامة غير العادية حين انعقادها.







وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 70% تقريبا إلى 33 مليون جنيه خلال خلال الأشهر الثمانية المنتهية في فبراير 2018، مقارنة بنحو 19.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.







وارتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة المذكورة إلى ـ261.6 مليون جنيه، مقارنة بمبيعات قدرها 227.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

