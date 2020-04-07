«العربية للأدوية» تنفذ محطة للصرف الصناعى بتكلفة 7 ملايين جنيه

تعتزم الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية تنفيذ مشروع محطة للصرف الصناعى العام المالى المقبل (2020/2021)، بمصنعها بالأميرية ومن المتوقع طرح كراسة الشروط الخاصة بتنفيذ المشروع للمقاولين بالربع الأول من العام المالى المقبل.

أكد مصدر مطلع لـ«المال» أن العربية للأدوية فى المراحل النهائية من الموافقات الإدارية والحكومية اللازمة للمشروع البالغ تكلفته 7 ملايين جنيه تُمول ذاتيا من إيرادات الشركة، وسيتم عقب ذلك وضع الشروط الخاصة لتنفيذ المشروع تمهيدا لطرح المناقصة للمقاولين.

كانت العربية للأدوية قالت سابقا إنها ستُدرج مشروع المحطة فى موازنتها الاستثمارية للعام المالى الحالي، 2019/2020 بتكلفة تقديرية 7 ملايين جنيه.

11 منتجاً دوائياً العام المقبل وخطة لتطوير الخطوط

أشار المصدر إلى أن العربية للأدوية تستهدف طرح 11 منتجا دوائيا بالسوق العام المالى المقبل، جميعها خاصة بأمراض الصدر، كما تقوم بدراسة عملية تطوير لخطوط إنتاجها حاليا لتعزيز الطاقة الإنتاجية، والوفاء بمتطلبات وزارة الصحة فى العملية الإنتاجية.

يذكر أن العربية للأدوية لديها مصنع رئيسى بمنطقة الأميرية، يشمل 5 خطوط إنتاج حاليا للأشربة، والبخاخات، والأقراص، والأقماع الشرجية، والنقط، معظمها خاص بعلاج أمراض الصدر.

أضاف المصدر أن الشركة صرفت نظر عن مشروع إنشاء مصنع أشربة بتكلفة 90 مليون جنيه، وتم استبدال ذلك بخطة تطوير خطوط الإنتاج.

زيادة الصادرات إلى 17.5 % من المبيعات

عن الخطة البيعية للعام المالى الجديد 2020/2021، قال المصدر أن الشركة تستهدف ما قيمته 650 مليون جنيه، منها %17.5 للسوق التصديرية، لافتًا إلى مساعى الشركة لفتح أسواق جديدة بدول حوص النيل، وبعض دول الخليج العربي.

لفت إلى أن الشركة تستهدف خلال العام المالى الحالى مبيعات بقيمة 498 مليون جنيه، وأن نتائج أول 8 أشهر من العام المالى (يوليو 2019 – فبراير 2020) تشير لاحتمالية تجاوز الشركة مستويات الأهداف الموضوعة.

ارتفع صافى قيمة مبيعات الشركة خلال 8 أشهر الأولى من العام المالى الحالى لتسجل 368.08 مليون جنيه نهاية فبراير الماضي، مقابل 286 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضي.

ارتفعت أرباحالشركة خلال أول 8 أشهر من العام %112.6 إلى 80 مليون جنيه، مقارنة 37.65 مليون جنيه الفترة المناظرة من العام المالى الماضي.

تستهدف العربية للأدوية العام المالى الحالى صادرات نسبتها %15 من إجمالى مبيعاتها، مقابل %85 للسوق المحلية، وفقا للمصدر.

يبلغ رأس مال العربية للأدوية 60 مليون جنيه، بواقع 6 ملايين سهم، ويتوزع هيكل ملكيتها بواقع %60.3 للقابضة للأدوية والكيماويات، و %10 لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة، والنسبة المتبقية تداول حر.

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