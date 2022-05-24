« العربية للأدوية» تطالب برفع أسعار عدد من المستحضرات بنسبة 20%

◗❙ محسن عمر : ضخ 105 ملايين لإنشاء خطوط إنتاج جديدة

كشف محسن عمر، مدير علاقات المستثمرين فى شركة العربية للأدوية، عن مطالبة شركته لهيئة الدواء برفع سعر عدد من المستحضرات الدوائية بعد زيادة تكلفة الإنتاج، مؤكدا أن نسبة التأثير على المنتجات تصل إلى 20 % الأمر الذى يؤثر على مؤشرات ربحية الشركة.

وأضاف – فى تصريح لـ«المال»- أن تلك الزيادات طالت أغلب منتجات الشركة، لافتا إلى أن هناك بعض المستحضرات تقترب من التحول إلى تسجيل خسارة أو ربحية متدنية خلال الفترة الحالية، إذ أن رفع الأسعار بنسب طفيفة يسهم فى تخفيف حدة تلك التداعيات الاقتصادية.

وأكد أن شركته تعمل على زيادة مستهدفات التصدير للخارج لتوفير العملة الصعبة بما يعادل 100 مليون جنيه، وفتح أسواق تصديرية جديدة ضمن مخطط نمو المؤشرات المالية وتوفير جميع الاحتياجات الدولارية.

وأوضح أن إجراءات التطوير مستمرة فى الشركة، كما تم اعتمادها، ومن المستهدف ضخ استثمارات بقيمة 105 ملايين جنيه، موزعة على جزئين منهم تطوير قسم السوائل وإضافة خطين للإنتاج بشكل متطور بتكلفة 50 مليون جنيه، وإنشاء مبان جديدة لاستيعاب الخطة التوسعية بتكلفة تتجاوز 50 مليون جنيه.

وتوقع “عمر” الانتهاء من تلك الخطط قبل منتصف 2023 بدلا من يونيو 2022 بعد تأثر الشركة بالتداعيات الاقتصادية الأخيرة وارتفاع الأسعار لعدد من المواد الخام والماكينات.

وأوضح أن الشركة تعمل بشكل مستمر لتوفير السيولة اللازمة للحفاظ على الأداء المالى للشركة بشكل جيد، متوقعا إضافة عدد من المستحضرات الجديدة خلال الفترة المقبلة والإعلان عنها قريبا.

وأظهرت المؤشرات المالية للعربية للأدوية والصناعات الكيماوية عن أول 9 شهور من العام المالى الجارى، عن صافى ربح بلغ 68.52 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس الماضى، مقابل أرباح بلغت 81.22 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق له.

كما انخفضت مبيعات الشركة خلال التسعة شهور لتسجل 412.66 مليون جنيه، مقابل 420.13 مليون خلال الفترة المقارنة للعام الماضى.

وذكرت الشركة فى بيان سابق أن تراجع معدلات الربحية وتراجع قيمة المحقق من المبيعات والإنتاج بسبب عدم توافر خامة بعض المستحضرات الرئيسية، وارتفاع تكلفة التصنيع لدى الغير نتيجة تصنيع مستحضرات السوائل خارج الشركة.