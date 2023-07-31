«العربية للأدوية» تستهدف تحقيق 82.5 مليون جنيه أرباحا خلال 2023-2024

اعتمد مجلس إدارة الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، مؤشرات نتائج الأعمال والقوائم المالية غير المدققة للعام المالي 2022- 2023.

ووافق مجلس إدارة العربية للأدوية على الموازنة التخطيطية للعام المالي الجديد 2023-2024.

وتستهدف العربية للأدوية تحقيق أرباح بقيمة 110.3 مليون جنيه، خلال 2023-2024، كما تتضمن الموازنة التخطيطية للعربية للأدوية ايرادات مستهدفة بنحو 853.32 مليون جنيه.

وتضمنت نتائج أعمال العربية للأدوية تحقيق نمو في صافي الأرباح بنحو 8.1% خلال 2022-2023، لتسجل 82.53 مليون جنيه، مقابل 76.3 مليون جنيه، خلال 2021-2022.

وارتفعت إجمالي إيرادات العربية للأدوية، بنحو 25.4%، إلى 635.72 مليون جنيه خلال عام، مقابل 505.03 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.