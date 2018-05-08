العربية للأدوية تستأنف إنتاج الريفو بعد التوقف

أحمد صبرى:بدأت الشركة العربية للأدوية والكيماويات، التابعة للقابضة للأدوية،استئناف إنتاج عقّار "الأسبرين" الريفو"، بعد توقف استمر قرابة شهرين أدى إلى اختفائه بالصيدليات.وكانت الشركة العربية للأدوية، قد أوقفت إنتاج العقار، لتأخر توريد المواد الخام لشركة النصر، والتى تقوم بتصنيع المادة الفعالة للع

أحمد صبرى:

بدأت الشركة العربية للأدوية والكيماويات، التابعة للقابضة للأدوية،استئناف إنتاج عقّار “الأسبرين” الريفو”، بعد توقف استمر قرابة شهرين أدى إلى اختفائه بالصيدليات.

وكانت الشركة العربية للأدوية، قد أوقفت إنتاج العقار، لتأخر توريد المواد الخام لشركة النصر، والتى تقوم بتصنيع المادة الفعالة للعقار، بسبب ارتفاع سعر المادة الخام المستوردة، والتى تحتاج لعدة موافقات.

وبحسب صيادلة فإن الشركات الموزعة بدأت توزيعه على الصيدليات بنظام الكوتة، حيث تم منح علبة لكل صيدلية وهو ماكسر حدة الاختفاء، حيث إنه الدواء الأرخص فى مصر والأكثر شعبية للفقراء.

ويرجع تاريخ انخفاض سعر الريفو منذ عام 1958 حيث كانت تُباع الـ4 أقراص منه بقرش، وارتفع سعر الشريط بشكل متزايد حتى وصل إلى 25 قرشًا فى 2015، ثم حدثت زيادة سعرية ليصل إلى 75 قرشًا للشريط ثم لجنيه مايو 2016 ثم الزيادة الأخيرة العام الماضي.