العربية للأدوية ترفع صادراتها 43% بالربع اﻷول

أسماء السيد قال محسن عمر، مدير علاقات المستثمرين بشركة "العربية للأدوية"، إن شركته تمكنت من رفع صادراتها خلال الربع اﻷول من العام المالي الجاري بنسبة 43%، لتسجل 10 ملايين جنيه، مقارنة بـ7 ملايين خلال الفترة المماثلة من الماضي. وأرجع ارتفاع أرباح الشركة خلال الفترة السالف ذكرها بـ 8

أسماء السيد

قال محسن عمر، مدير علاقات المستثمرين بشركة “العربية للأدوية”، إن شركته تمكنت من رفع صادراتها خلال الربع اﻷول من العام المالي الجاري بنسبة 43%، لتسجل 10 ملايين جنيه، مقارنة بـ7 ملايين خلال الفترة المماثلة من الماضي.

وأرجع ارتفاع أرباح الشركة خلال الفترة السالف ذكرها بـ 84% إلى الاستراتيجية التى اتبعتها شركته بالتركيز على اﻷنواع الأكثر ربحية، ما دعم زيادة الإنتاج و ارتفاع المبيعات.

وسجلت الشركة صافي ارباح خلال الـ3 شهور يوليو وحتى سبتمبر بقيمة 7.4 مليون جنيه مقارنة بـ 3.8 مليون خلال الفترة المماثلة من العام المنقضي، تزامنًا مع ارتفاع الايرادات التى سجلت 88 مليون جنيه مقارنة بـ 68 مليونًا خلال الفترة المماثلة من 2016-2017.

وقال إن شركته تستهدف ضخ 57 مليون جنيه، قيمة استثمارية خلال العام المالي الجاري، ﻹحلال وتجديد بعض خطوط الإنتاج وعلى رأسها خط اﻷشربة وتنكات تحضير السوائل.

وكشفت «العربية للأدوية» عن مشروع موازنتها التقديرية للعام المالى 2018/2017، إذ تتوقع تحقيق إيرادات نشاط بنحو 350.2 مليون جنيه، مقابل محقق فعلى خلال 2016/2015 بقيمة 250.2 مليون.

وتستهدف الشركة تحقيق صافى ربح بنحو 18.8 مليون جنيه مقابل محقق بمبلغ 14.5 مليون خلال العام المالى 2015-2016.

يشار إلى أن «العربية للأدوية» تعمل فى مجال صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمواد الكيماوية والأدوية البيطارية والمبيدات الحشرية، ويبلغ رأسمالها المصدر والمدفوع 60 مليون جنيه، موزعا على 6 ملايين سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات لكل سهم، وينقسم هيكل ملكيتها بين 60% للشركة القابضة للأدوية والكيماويات و10% لاتحاد العاملين المساهمين والباقى أسهم حرة التداول.