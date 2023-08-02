«العربية للأدوية» تدرس كيفية الاستفادة من أصول متاحة للبيع بـ13.3 مليون حنيه

تدرس شركة العربية للأدوية الاستفادة من أصول متاحة للبيع لديها بتكلفة بـ13.3 مليون جنيه، موزعة بين خط إنتاج بتكلفة 3.4 مليون، وأصول مهلكة دفتريا بقيمة 9.9 مليون جنيه،

وأشارت الشركة إلى أنها تقوم حاليًا بتجهيز خط إنتاج الأشربة، والتانكات الخاصة به للبيع للشركات الشقيقة أو طرحهم للبيع بمزايدة بعد الحصول على موافقة البنك المركزي على فتح الاعتماد المستندي الخاص بشراء خطي أشربة بمشتملاتهما.

كما تقوم بدراسة الاستفادة من الأصول المتوقفة في ضوء تطوير قسم الأشربة، وخط تطوير باقي الأقسام الإنتاجية، وإنه سيتم اتخاذ القرار المناسب في ضوء هذه الدراسة.

جاء ذلك في رد الشركة على ملاحظة للجهاز المركزي للمحاسبات يوصي بها الشركة باستغلال العديد من الأصول المتوقفة المملوكة للشركة، والمتاحة للبيع بتكلفة 13.3 مليون جنيه.

وتضمنت هذه الأصول خط تعبئة أشربة، والتانكات الخاصة بها بتكلفة 3.4 مليون جنيه، وأصول وآلات متوقفة معظمها مهلكة دفتريا بالكامل بنحو 9.9 مليون.

وارتفعت أرباح العربية للأدوية بنسبة 8.1% العام المالي الماضي 2022-2023 على أساس سنوي، ليسجل صافي أرباحها بعد الضريبة 82.53 مليون جنيه.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المذكور إلى 633.72 مليون جنيه، مقابل 505.03 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.