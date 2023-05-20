«العربية لخدمات النقل» تحتفل بإنتاج أول 12 أتوبيسًا سياحيًا 

احتفلت الشركة العربية للتجارة والتصنيع وخدمات النقل السعودية بمحافظة السويس بإنتاج أول 12 أتوبيسا سياحيا.

قال اللواء اسماعيل النجدي مدير عام الشركة بمصر، إن الشركة تستهدف تصدير الحافلات المذكورة سابقا إلى السعودية دول الخليج، في المرحلة الحالية وأفريقيا ستكون في مرحلة لاحقة.

وأضاف أن الشركة تستهدف تصنيع 500 أتوبيس سياحي سنويا بداخل مصنع الشركة بمحافظة السويس، سيتم زيادته بشكل تدريجي بما يتماشي مع استراتيجية الشركة.

وذكر أن العربية للتجارة تعمل وكيل لشركة كينج لوينج الصينية بداخل السوق المحلية.

ولفت إلى أن الشركة تعتمد على نسبة تصنيع محلي بواقع 45% ، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف تعميق نسبة التصنيع المحلى لتصل إلى %65 خلال العام المقبل.

وأكد أن العربية تعاقدت مع 1000 مصنع بالسوق المحلية بهدف توفير الخامات التى تدخل فى صناعة الاتوبيسات السياحية.

يذكر أنه تم افتتاح مصنع الشركة العربية للتصنيع وخدمات النقل منذ شهر فبراير الماضي بحضور رئيس الوزراء عدد من وزراء الصناعة والنقل.