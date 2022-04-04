«العربية لخدمات الإنترنت» تتقدم بعرض للاستحواذ على 89.5% من أسهم «جيزة سيستمز»

أعلنت شركة جيزة سيستمز المختصة في مجال التحول الرقمي وتكامل الأنظمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا عن تلقيها عرضاً للاستحواذ من قبل الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (solutions by stc) ، المزود الأول لحلول تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية.

وقد وافق مجلس إدارة جيزة سيستمز على عرض للاستحواذ على 89.5٪ من مجموعة جيزة سيستمز من قبل الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (solutions by stc). وقد أوصى مجلس الإدارة لاحقًا لمساهميه بقبول هذا العرض، بأن تكون خاضعة للموافقات التنظيمية والقانونية اللازمة.

وأوضح البيان الصادر عن الشركة أن الشركة ستبقى مستقلة بعلامتها التجارية الخاصة. ولن يكون هناك أي تغيير في الهيكل التنظيمي والحوكمة التشغيلية، مع استمرار المهندس شهاب النواوي كرئيس لمجلس الإدارة، والمهندس أسامة سرور كرئيس تنفيذي لمجموعة جيزة سيستمز.

تطورت جيزة سيستمز وعكفت على تنفيذ العديد من المشروعات في مجال التحول الرقمي من خلال تقديم الخبرات الاستثنائية في مشاريعها في مختلف الصناعات، حيث يقوم أكثر من 1400 متخصص في جيزة سيستمز بتنفيذ مشاريع تكنولوجية متطورة هدفها إضافة قيمة لعملائها بتحويل أعمالهم.

بدأت شركة (solutions by stc) عملياتها قبل أكثر من عقدين وقدمت خدماتها حتى اليوم إلى 24 ألف عميل تقريباً في 35 مدينة قي السعودية.

وتمتد خبرة الشركة عبر عدة قطاعات رئيسية، بما في ذلك القطاع المصرفي، والرعاية الصحية، والتعليم كما يعمل لدى الشركة 1,500 موظف تقريباً، من بينهم أكثر من 1000 موظف حاصل على شهادات في مجالات التقنية الأساسية.

تعليقاً على هذه الخطوة، قال المهندس أسامة سرور، الرئيس التنفيذي لشركة جيزة سيستمز: “على مر السنين، فقد تمكنت فرق عمل جيزة سيستمز المتميزة من تقديم خدمات لا تضاهى، والتي أكسبتنا ثقة عملائنا المتميزة لأننا نتفهم تحدياتهم ونعمل من أجل أن نكون قيمة مضافة لمنظماتهم. من خلال دعم شركة “سلوشنز”، سنكون قادرين على حشد الموارد، وتنمية فرق العمل، واكتساب المزيد من الفرص للوصول إلى سوق المملكة العربية السعودية لتسريع نمونا، مع الحفاظ على استقلاليتنا من حيث إدارتنا وهيكلنا التنظيمي.”

من جانبه صرح المهندس شهاب النواوي، رئيس مجلس إدارة جيزة سيستمز: “يسعدنا أن نجد في شركة “سلوشنز” الشريك المثالي الملتزم بنمونا المشترك والذي يشاركنا ثقافتنا القائمة على الهدف للتأثير على الحياة من خلال الابتكار والتكنولوجيا. يعد العرض فرصة ممتازة لشركة جيزة سيستمز لتسريع نموها للاستفادة من فرص السوق المستقبلية وخلق قيمة مضافة لجميع المساهمين فيها”.

تخضع عملية الاستحواذ لشروط الإغلاق المعتادة والموافقات التنظيمية، ومن المتوقع أن تنتهي في الأشهر القليلة المقبلة.