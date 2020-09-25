«العربية لحليج الأقطان» يتصدر تداولات أعلى 10 أسهم بالبورصة خلال أسبوع

سهم العربية استحوذ على 4.8% من التداولات بقيمة 312.3 مليون جنيه، ثم سهم شركة حديد عز بنسبة 4.5% وقيم تداول 296.1 مليون جنيه.

تصدَّر سهم العربية لحليج الأقطان قائمة أعلى 10 أسهم مقيدة فى البورصة من حيث قيم التداول الأسبوع الماضي، بحسب تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة.

وذكر تقرير البورصة، الذي وصل “المال” نسخة منه، أن سهم العربية استحوذ على 4.8% من التداولات بقيمة 312.3 مليون جنيه، ثم سهم شركة حديد عز بنسبة 4.5% وقيم تداول 296.1 مليون جنيه.

وجاء سهم البنك التجاري الدولي في المرتبة الثالثة بحصة 4.3% وقيم 278.6 مليون جنيه، ثم “اراب انفستمنتس” 3.1% بقيمة 202.8 مليون جنيه، تلاه سهم الحديد والصلب المصرية بنسبة 3%، وتداولات بلغت 193.3 مليون جنيه.

واحتلّ الترتيب من السادس حتى العاشر كل من دايس والعربية لإدارة الأصول وأبو قير للأسمدة والمجموعة المالية هيرميس والقلعة القابضة بقيم تداول تراوحت بين 105.3 و190.7 مليون جنيه.

يذكر أن مؤشرات البورصة سجلت حالة تباين خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء، بينما فضّل الأجانب البيع.

وانخفض مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 1.26% ليصل إلى مستوى 10911 نقطة.

وارتفع مؤشر” egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 3.35% إلى 2000 نقطة، ومؤشر” egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 2.15% إلى 2885 نقطة.

وهبط رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بما يعادل 200 مليون جنيه، ليصل إلى 616.7 مليار جنيه، مقابل 616.9 مليار جنيه الأسبوع الماضي.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على أداء هابط لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأجانب، وانخفاض رأسمالها السوقى بقيمة 4.4 مليارات جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.62% ليصل إلى 10911 نقطة.

بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.46% إلى 2000 نقاط، كما صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.64% إلى 2885 نقاط.

وبلغت قيم التداول على الأسهم 1.2 مليار جنيه، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 62 سهمًا من إجمالى 188، بينما هبط 108، وبقي 18 دون تغيير.

وانخفض رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة إلى 616.7 مليار جنيه بنهاية الجلسة، مقارنة بنحو 620.1 مليار جنيه بجلسة الأربعاء.

ونصحت وحدة التحليل الفني بشركة نعيم القابضة متعاملي البورصة بالانتقائية خلال الوقت الحالي، في إطار حالة الهدوء التى تشهدها حركة المؤشرات خاصة الرئيسي.

وقالت “نعيم” إن البورصة لا تزال لديها فرصة لاختبار مستوى المقاومة عند 11220 نقطة، موضحة أن تجاوزها لأعلى سيدفعه نحو 11500 نقطة ثم 11800 نقطة.

من جهته توقّع سامح غريب، مدير قسم كبار العملاء بشركة «عربية أونلاين» لتداول الأوراق المالية، تحركات عرضية مائلة للصعود نحو مستوى 11000 نقطة، ثم استهداف مناطق المقاومة 11150– 11200 نقطة.

وأضاف أنه فى حال اختراقها لأعلى سيستهدف المؤشر الرئيسى مستويات 11500 نقطة.