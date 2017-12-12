العربية لحليج الأقطان : نسير فى إجراءات التقسيم بأسرع وقت ممكن

رجب عز الدين قالت شركة العربية لحليج الأقطان إن إجراءات تقسيم الشركة إلى شركتين بنفس المساهمين ونسب المساهمة، تسير بأسرع وقت ممكن، بعد الحصول على موافقة أكثر من جهة مختصة. وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، أنها حصلت على موافقة مبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك فى 7 ديسمبر

رجب عز الدين





قالت شركة العربية لحليج الأقطان إن إجراءات تقسيم الشركة إلى شركتين بنفس المساهمين ونسب المساهمة، تسير بأسرع وقت ممكن، بعد الحصول على موافقة أكثر من جهة مختصة.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، أنها حصلت على موافقة مبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك فى 7 ديسمبر الحالى.

وأقرّت عمومية الشركة غير العادية في سبتمبر 2017 إجراءات تقسيم الشركة إلى شركتين، وينص قرار التقسيم على تحديد قيمة الشركة القاسمة بمبلغ 1.34 مليار جنيه، فيما يحدد رأس المال المصدر بمبلغ 1.19 مليار جنيه موزعًا على 264.8 مليون سهم، بقيمة اسمية 4.5 جنيه، مع ترحيل باقي مبلغ التقييم، والبالغ 157.7 مليون جنيه إلى حساب الاحتياطي.

ونوهت العربية لحليج الأقطان، في 6 نوفمبر الماضي، بأن الشركة المنقسمة ستقوم بتعيين مستشار مالي مستقل لإعداد دراسة القيمة العادلة للسهم تمهيدًا لقيد أسهمها بالبورصة المصرية.

وأقرت لجنة القيد، فى يناير الماضي، إجراءات العربية لحليج الأقطان لتقسم الشركة إلى شركتين، على أن يتم اعتماد القوائم المالية في 30 يونيو 2016 أساس التقسيم للشركتين.

ومن المقرر أن يبلغ رأسمال العربية لحليج الأقطان (الشركة القاسمة) نحو 1.16 مليار جنيه، موزعًا على 264.8 مليون سهم، بقيمة اسمية 4.38 جنيه للسهم.

كما تقرر أن يبلغ رأسمال العربية لإدارة وتطوير الأصول (الشركة المنقسمة) نحو 164.185 مليون جنيه، موزعًا على 264.8 مليون سهم، بقيمة اسمية 62 قرشًا للسهم.