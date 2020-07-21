العربية لحليج الأقطان: شركة مساهمة تبيع حصة من الأسهم بقيمة 20 مليون جنيه

العربية لحليج الأقطان تفصح عن عملية بيع 10 ملايين سهم من حصة أحد المساهمين

أعلنت شركة العربية لحليج الأقطان عن قيام الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية ببيع 10 ملايين سهم بقيمة بقيمة إجمالية 20.1 مليون جنيه تقريبا.

وقالت العربية لحليج للأقطان، فى إفصاح للبورصة الثلاثاء إن نسبة مساهمة السعودية المصرية انخفضت بعد العملية من 12.46% إلى 8.69% من أسهم الشركة.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 2 جنيه تقريبا، وتم التنفيذ بواسطة سيجما لتداول الأوراق المالية.

وشهدت العربية لحليج الأقطان خلال الفترة الماضية خلافا بين المساهمين أدى إلى تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لأجل غير مسمي .

وتترقب الشركة انعقاد العمومية لانتخابات مجلس إدارة جديد لقيادة الشركة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وتقدم للترشح نحو 10 مرشحين على رأسهم وزير الصناعة السابق عمرو نصار، لاقتناص 7 مقاعد بالمجلس .

وقالت مصادر لـ”المال” إن أعضاء مجلس الإدارة أجلوا العمومية لأجل غير مسمي بسبب خلافهم على عدد أعضاء المجلس والذي تم تعديله مؤخرا ليصبح 8 بدلا من 7.

العربية لحليج الأقطان : خلاف بين المساهمين على عدد مجلس الإدارة

العربية لحليج الأقطان

واعترضت الشركة السعودية المصرية للاستثمارات المالكة لنحو 12.4‰ على قرار زيادة عدد مقاعد المجلس المرتقب انتخابه من 7 إلى 8 بعد إغلاق باب الترشح.

واستحوذت السعودية المصرية منذ سبتمبر الماضى على حصة قاربت 6% من أسهم العربية لحليج الأقطان من خلال شراء أسهم التداول الحر.

ورفعت الشركة حصتها بمرور الوقت لتصل إلى 12.46% لتصبح المساهم الأكبر فى الشركة .

وتأسست السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية عام 1974، ويبلغ رأسمالها 77 مليون دولار.

وتمتلك الشركة محفظة استثمارية فى مصر بقيمة مليار جنيه، وتساهم فى عدة شركات تعمل بالسوق المحلية.

وتساهم الشركة فى أكتوبر فارما، والعربية للصلب المخصوص «أركو ستيل»، والعربية للعبوات الدوائية، والإسكندرية للزيوت «أكبا»، وفاركو ماك الطبية.