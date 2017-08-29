العربية لحليج الأقطان تشرح للبورصة أسباب تضاعف أرباحها

رجب عزالدين قالت شركة العربية لحليج الأقطان إن ارتفاع أرباحها خلال العام الحالى يعود إلى زيادة عوائدها من شركة النيل الحديثة للأقطان. وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: "ارتفعت الأرباح الموزعة من شركة النيل الحديثة للأقطان من 30 مليون جنيه إلى 49 مليون جنيه خلال العام المنتهى 30 يونيو 2017".



رجب عزالدين

قالت شركة العربية لحليج الأقطان إن ارتفاع أرباحها خلال العام الحالى يعود إلى زيادة عوائدها من شركة النيل الحديثة للأقطان.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: “ارتفعت الأرباح الموزعة من شركة النيل الحديثة للأقطان من 30 مليون جنيه إلى 49 مليون جنيه خلال العام المنتهى 30 يونيو 2017”.

وارتفعت أرباح الانشطة المستمرة للشركة إلى 20 مليون جنيه مقابل خسائر 6 ملايين جنيه خلال العام السابق وكذلك ارتفعت عوائد الأسهم المجانية لشركة مدينة نصر للاسكان والتعمير إلى 5 ملايين جنيه وفقا للبيان.

وارتفعت أرباح العربية لحليج الأقطان إلى 70 مليون جنيه خلال العام المالى المنتهى 30 يونيو 2017 مقارنة بنحو 28 مليون جنيه خلال العام السابق بزيادة قدرها 145%.

وأقرت عمومية الشركة فى فبراير الماضى تقسيم الشركة إلى شركتين على أن يتم اعتماد القوائم المالية في 30 يونيو 2016 أساس التقسيم للشركتين.

ومن المقرر أن يبلغ رأسمال العربية لحليج الأقطان (الشركة القاسمة) نحو 1.159 مليار جنيه، موزعاً على عدد 264.8 مليون سهم، بقيمة اسمية 4.38 جنيه للسهم.

فيما يبلغ رأسمال العربية لإدارة وتطوير الأصول (الشركة المنقسمة) نحو 164.185 مليون جنيه، موزعاً على عدد 264.8 مليون سهم، بقيمة اسمية 62 قرشاً للسهم.