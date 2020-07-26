«العربية لحليج الأقطان»: السعودية للاستثمارات تبيع حصة جديدة بقيمة 19 مليون جنيه

أعلنت شركة العربية لحليج الأقطان عن قيام الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية ببيع حصة جديدة تمثل 10 ملايين سهم بقيمة إجمالية 19 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت العربية لحليج للأقطان، فى إفصاح للبورصة الأحد، إن نسبة مساهمة السعودية المصرية انخفضت بعد العملية من 6.42 % إلى 2.5% من أسهم الشركة.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 1.9 جنيه تقريبًا، وتم التنفيذ بواسطة شركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية.

فى نفس السياق، باعت المساهمة سحر فؤاد محمد البرعى 4 ملايين سهم بقيمة إجمالية 7.6 مليون جنيه.

وانخفضت نسبة مساهمة العميلة المشار إليها بعد العملية إلى 0.75% من أسهم الشركة مقارنة بنحو 2.26 % قبل العملية.

وبلغ متوسط سعر السهم تلك العملية 1.92 جنيه تقريبا، ونفذتها شركة اتش سى لتداول الأوراق المالية وفقًا لإفصاح ثانٍ للبورصة.

العربية لحليج الأقطان: الشركة السعودية باعت أسهمًا مماثلة بقيمة 20 مليون جنيه

ونفذت الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية فى وقت سابق عملية بيع مماثلة لنحو 10 ملايين سهم بقيمة بقيمة إجمالية 20.1 مليون جنيه تقريبا.

وقالت العربية لحليج للأقطان، فى إفصاح 21 يوليو الحالى إن نسبة مساهمة السعودية المصرية انخفضت بعد العملية من 12.46% إلى 8.69% من أسهم الشركة.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 2 جنيه تقريبًا، وتم التنفيذ بواسطة سيجما لتداول الأوراق المالية.

وشهدت العربية لحليج الأقطان خلال الفترة الماضية خلافًا بين المساهمين، أدى إلى تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لأجل غير مسمى.

وتترقب الشركة انعقاد العمومية لانتخابات مجلس إدارة جديد لقيادة الشركة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وتقدم للترشح نحو 10 مرشحين، على رأسهم وزير الصناعة السابق عمرو نصار، لاقتناص 7 مقاعد بالمجلس .

وقالت مصادر لـ”المال” إن أعضاء مجلس الإدارة أجلوا العمومية لأجل غير مسمي بسبب خلافهم على عدد أعضاء المجلس والذي تم تعديله مؤخرا ليصبح 8 بدلا من 7.

خلاف بين المساهمين بالشركة على عدد مجلس الإدارة

العربية لحليج الأقطان

واعترضت الشركة السعودية المصرية للاستثمارات المالكة لنحو 12.4‰ على قرار زيادة عدد مقاعد المجلس المرتقب انتخابه من 7 إلى 8 بعد إغلاق باب الترشح.

واستحوذت السعودية المصرية منذ سبتمبر الماضى على حصة قاربت 6% من أسهم العربية لحليج الأقطان من خلال شراء أسهم التداول الحر.

ورفعت الشركة حصتها بمرور الوقت لتصل إلى 12.46% لتصبح المساهم الأكبر فى الشركة .

وتأسست السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية عام 1974، ويبلغ رأسمالها 77 مليون دولار.

وتمتلك الشركة محفظة استثمارية فى مصر بقيمة مليار جنيه، وتساهم فى عدة شركات تعمل بالسوق المحلية.

وتساهم الشركة فى أكتوبر فارما، والعربية للصلب المخصوص «أركو ستيل»، والعربية للعبوات الدوائية، والإسكندرية للزيوت «أكبا»، وفاركو ماك الطبية.