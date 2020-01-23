العربية : لجان سد النهضة لم تتوصل لاتفاق حول قواعد الملء والتشغيل

اتفقت اللجان الفنية والقانونية المنعقدة في الخرطوم حول سد النهضة اليوم الخميس، على وضع بند في الاتفاق النهائي يتضمن آلية مشتركة لحل الخلافات وفض النزاعات بين الدول الثلاث.

وبحسب مصادر موثوقة تحدثت لـ “العربية”، فإن لجان سد النهضة لم تتوصل لصيغة اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد، وأرجأت النقاش لاجتماعات واشنطن الوزارية نهاية الشهر الجاري.

واختتم الاجتماع التشاوري في وقتً متأخر من الخميس بإجماع أن يشمل الاتفاق المحددات الرئيسية التي تم التوافق عليها في واشنطن.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، أن الاجتماع تناول تطورات مفاوضات سد النهضة، خاصةً في ظل الاستعدادات الحالية لإجراء الجولة القادمة من الاجتماعات خلال الشهر الجاري بواشنطن لبلورة اتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل السد.

واطلع الرئيس السيسي على الموقف التفاوضي في إطار الرعاية الأمريكية للمفاوضات الثلاثية، كما تم استعراض الموقف المصري ومحدداته وثوابته في هذا الخصوص.

ووجه الرئيس في هذا السياق بمواصلة العمل على الحفاظ على حقوق مصر المائية لصالح الأجيال الحالية والقادمة.

واستضافت العاصمة السودانية الخرطوم، أمس فعاليات الاجتماع التشاوري للوفود الفنية والقانونية و لجان سد النهضة من الدول الثلاث «مصر، السودان، إثيوبيا» بشأن سد النهضة.

واجتمع الثلاثي المفاوضات لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة ووضع مسودة اتفاق بذات الشأن.

