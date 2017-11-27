العربية لاستصلاح الأراضى تنشئ 50 فيلا بالعاصمة الإدارية

شريف عمرأعلنت شركة العربية لاستصلاح الأراضى فوزها بحق إنشاء 50 فيلا داخل الحي السكني بالعاصمة الإدارية الجديدة، بقيمة استثمارات 110 ملايين جنيه، وما زالت تنتظر أوامر الإسناد من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.وقالت الشركة، فى بيان مرسل لإدارة البورصة، إنها حصلت على عدة مشروعات جديدة، منها

شريف عمر





أعلنت شركة العربية لاستصلاح الأراضى فوزها بحق إنشاء 50 فيلا داخل الحي السكني بالعاصمة الإدارية الجديدة، بقيمة استثمارات 110 ملايين جنيه، وما زالت تنتظر أوامر الإسناد من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وقالت الشركة، فى بيان مرسل لإدارة البورصة، إنها حصلت على عدة مشروعات جديدة، منها إنشاء 9 عمارات سكنية ضمن مشروع إسكان عائلات الضباط بـ7 ملايين جنيه، بالإضافة لأعمال إنشاء 21 عمارة سكنية بقيمة 117 مليون جنيه.

وبلغ حجم الأعمال المنفَّذة للشركة خلال العام المالى الماضى نحو 21.3 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة أنها حصلت على قرار من مجلس الوزراء بإنهاء أعمالها فى مشروع تنفيذ الأعمال الترابية لإنشاء الترعة الرئيسية بترعة “قوته”، والمسنَدة من الهيئة العامة للتعمير والتنمية، والتى كانت تبلغ 13.5 كيلومتر مربع، والاكتفاء بتنفيذ 50% فقط من الأعمال المنقذة؛ لتجنب تعرض الشركة لخسائر بقيمة 75 مليون جنيه، بعد ارتفاع أسعار الخامات والوقود.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة، خلال الربع الأول من العام الحالى، تراجع خسائرها بنحو 74% لتتكبد خسارة بـ598 ألف جنيه، مقابل 2.3 خسائر فى الربع المقارن من 2016.

وحققت العربية لاستصلاح الأراضى أرباحًا بقيمة 1.37 مليون جنيه فى العام المالى 2016/ 2017، مقابل 5.4 مليون جنيه فى العام المالى المناظر.

وتعمل العربية لاستصلاح الأراضى فى مجال الواسطة أو المشاركة بالدراسة والتنفيذ لعمليات استصلاح واستزراع الأرض البور والصحراوية، وأعمال المقاولات العمومية بجميع أنواعها ومشروعات الإسكان والبناء.