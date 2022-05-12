«العربية لإدارة الأصول»: مازلنا في مناقشة بنود التعاقد مع الرواسي للتطوير العقاري

قالت شركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، إنها مازالت في مرحلة مناقشة بنود التعاقد مع شركة الرواسي للتطوير العقاري والتنمية، بخصوص العرض المقدم للشراكة في تطوير قطعة أرض بمساحة 14 فدانا بمدينة زفتى.

جاء ذلك في إفصاح مرسل من العربية لإدارة وتطوير الأصول، للرد على استفسارات البورصة المصرية بخصوص آخر تطورات عرض شركة الرواسي للتطوير العقاري والتنمية للشراكة.

وقالت الشركة إن إجازات العيد وسفر بعض أعضاء مجلس إدارة شركة راوسي، حال دون الاجتماع معهم لمناقشة تفاصيل التعاقد منوهة بإشارتها سابقا إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى عدة أسابيع (ذكرت ذلك فى إفصاح سابق بتاريخ 3 مارس الماضي).

واجتمع مجلس إدارة الشركة في 23 فبراير الماضي مع ممثلين عن شركة الرواسى للتطوير العقاري والتنمية، لمناقشة عرض أولي جرى الاتفاق على تحسين بعض شروطه وتقديمها في وقت لاحق (جرى تقديم عرض محسن في 3 مارس).

وتطرق الاجتماع مع ممثلي الرواسى إلى مناقشة البدائل المختلفة لتطوير أرض زفتى بمحافظة الغربية، واستقر الرأى على إقامة مشروع (سياحي- تجاري- إداري- سكني) مناظر للمشروع المقدم إلى محافظة الغربية في مشروع بانوراما النيل الذي سبق تقديمه منذ أعوام إلى الإدارة العامة للتخطيط العمراني والتنظيم بالمحافظة.

العربية لإدارة الأصول: ناقشنا جوانب مالية بشكل مبدئي مع الرواسي في اجتماع مارس

العربية لإدارة وتطوير الأصول

كما ناقش الطرفان الجوانب المالية للشراكة ونسب العوائد المتوقعة ونصيب كل طرف منها بشكل مبدئي، وفقا لتقديرات أولية لم تفصح الشركة عنها بعد.

وأشارت الشركة آنذاك إلى وجود بعض الجوانب لاتزال في محل التفاوض مع شركة رواسي، بهدف تحسينها وزيادة العوائد المتوقعة من الشراكة.

ونوهت الشركة بأن شركة رواسي وعدت بإرسال عرض محسن خلال أسبوع، إلا أن المدة الزمنية للوصول إلى اتفاق قد تستغرق أسابيع، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة بتاريخ 27 فبراير الماضي.

وأكدت الشركة في وقت سابق تلقيها مكالمات وفاكسات من جهات تستفسر عن أراضيها وأسعارها من حين لآخر دون أن تتطور إلى عروض رسمية، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة نهاية نوفمبر الماضي.

وتلقّت العربية في 23 نوفمبر 2020، عرضًا ضخما من شركة ركاز العقارية لشراء قطعة أرض بمحافظة الغربية، بقيمة إجمالية قدرها 1.5 مليار جنيه تقريبًا.

وقالت الشركة، في إفصاح لاحق بعدها بشهور (11 مايو الماضي)، إن شركة ركاز قامت بسحب شيك جدية عرض شراء الأرض (بقيمة 10 ملايين جنيه) ،بعد رفضها تعديل سعر العرض.

وتبلغ مساحة قطعة الأرض المُشار إليها حوالى 60.7 ألف متر مربع، وتقع في مدينة زفتى بمحافظة الغربية، وتطل على النيل مباشرة، ويبلغ سعر المتر فى العرض حوالي 25 ألف جنيه.

كانت الشركة قد فوضت رئيس مجلس الإدارة في (22 ديسمبر الماضي)، للتفاوض مع شركة ركاز العقارية لزيادة سعر المتر أعلى من 25 ألف جنيه، كما كلفت شركة ريكوزا للاستشارات المالية بإعداد دراسة فنية حول تقييم أراضي الشركة ككل، لكن هيئة الرقابة المالية اعترضت على التقييم فى 23 فبراير الماضي.

وخاطبت الشركة، فى مايو الماضى، محافظة الغربية بشأن تقسيم قطعة أرض المشار إليها بمدينة زفتى بمساحة 60 ألف متر مربع تقريبًا.

العربية تمتلك محفظة أراض بمساحة 580 ألف متر بالمحافظات

وتمتلك العربية لإدارة الأصول محفظة من الأراضي بمساحة 580 ألف متر بمحافظات مختلفة، أبرزها الغربية والدقهلية والمنوفية والفيوم.

وأفصحت الشركة، فى أبريل 2019، عن خطة إستراتيجية لاستغلال الأراضي غير المستغَلة؛ بهدف تحقيق أعلى قيمة لحافظة الأصول وزيادة العائد على حقوق المساهمين.

وتقوم خطة الشركة على عدة محاور، أبرزها الطرح فى المزادات، والبيع بالاتفاق المباشر، والدخول في شراكة مع مطورين بنسبة الإيرادات.

كما تشمل خطة الشركة إيجار الأرض بحق الانتفاع لمدة محددة فى بعض المشروعات التى تحقق زيادة فى القيمة التسويقية لباقى مشروعات الشركة.

ووافق مجلس إدارة الشركة فى 16 مارس الماضى على عرض بيع قطعة أرض مملوكة لها بمحافظة المنيا بقيمة إجمالية قدرها 104.5 مليون جنيه تقريبًا.

وباعت الشركة، فى أبريل 2019، قطعة أرض بمساحة 19 ألف متر بقرية منية سمنود بمحافظة الدقهلية، بقيمة 52.5 مليون جنيه.

كما باعت، فى فبراير 2019، قطعة أرض مساحتها 8700 متر، واقعة بمركز قويسنا في محافظة المنوفية، مقابل مبلغ 14 مليون جنيه.

ورفض مجلس إدارة الشركة، فى مايو الماضي، عرضًا مقدمًا لشراء قطعة أرض مملوكة لها بمحافظة أسيوط لعدم مناسبة السعر المقدم فى المزاد.

بينما وافق مساهمو الشركة، فى وقت لاحق، على عرض آخر مقدم لشراء قطعة أرض مملوكة بمحافظة كفر الشيخ بقيمة إجمالية 62.4 مليون جنيه.

تحول أداء العربية للربحية بقيمة 8.9 مليون جنيه عام 2021

العقارات فى مصر

وتحول أداء الشركة للربحية بقيمة 8.9 مليون جنيه، خلال العام المنتهى ديسمبر 2021، مقارنة مع خسائر بلغت 6 ملايين جنيه خلال عام 2020، وصافى أرباح بلغت 46.6 مليون جنيه خلال عام 2019.

وقفزت مبيعات الشركة إلى 15.9 مليون جنيه خلال العام الماضى مقارن مبيعات بلغت 815 ألف جنيه خلال العام الماضى ،وفقا لمؤشرات نتائج الأعمال المرسلة للبورصة 23 فبراير 2022.

وتحول تصيب السهم إلى الربحية بقيمة 00.7 جنيه بنهاية ديسمبر الماضى مقارنة مع نصيب خسائر بلغ 0.005 جنيه خلال العام الماضى.

ويبلغ رأسمال الشركة 132.4 مليون جنيه موزعًا على 264.8 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها نصف جنيه للسهم.

تأسست شركة العربية لإدارة الأصول عام 2018 نتيجة عملية انقسام عن شركة العربية لحليج الأقطان، وتم إدراجها في البورصة منذ يونيو 2018.