العربية لإدارة الأصول: «ركاز» سحبت شيك جدية عرض الشراء

أفصحت شركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، اليوم الثلاثاء، عن قيام شركة ركاز العقارية، بسحب شيك جدية عرض شراء قطعة أرض بمحافظة الغربية، بعد رفضها تعديل سعر العرض.

وتلقّت العربية لإدارة الأصول، فى 23 نوفمبر الماضى، عرضًا من شركة ركاز العقارية لشراء قطعة أرض بمحافظة الغربية، بقيمة إجمالية قدرها 1.5 مليار جنيه تقريبًا.

وقالت الشركة، فى إفصاح، للبورصة المصرية آنذاك، إن شركة ركاز تقدمت بالعرض مرفقًا به شيك الجِدّية بقيمة 10 ملايين جنيه.

وتبلغ مساحة قطعة الأرض المُشار إليها حوالى 60.7 ألف متر مربع، وتقع في مدينة زفتى بمحافظة الغربية، وتطل على النيل مباشرة، ويبلغ سعر المتر فى العرض حوالي 25 ألف جنيه.

العربية لإدارة الأصول دخلت فى تفاوض مع ركاز لرفع سعر المتر منذ ديسمبر

العربية لإدارة وتطوير الأصول

وفوّضت الشركة رئيس مجلس الإدارة فى (22 ديسمبر الماضى)، للتفاوض مع شركة ركاز العقارية لزيادة سعر المتر أعلى من 25 ألف جنيه.

كما كلفت شركة ريكوزا للاستشارات المالية بإعداد دراسة فنية حول تقييم أراضي الشركة ككل، لكن هيئة الرقابة المالية اعترضت على التقييم فى 23 فبراير الماضى.

وتضمن عرض ركاز العقارية دفع 20% من الثمن عند التعاقد، والباقى على ثمانية أقساط نصف سنوية تُسدَّد من تاريخ تسلم التقسيم المعتمَد من محافظة الغربية.

وخاطبت الشركة، فى مايو الماضى، محافظة الغربية بشأن تقسيم قطعة أرض المشار إليها بمدينة زفتى بمساحة 60 ألف متر مربع تقريبًا.

وقالت الشركة، فى إفصاح سابق، للبورصة، 11 مايو، إن تلك الأرض تطلّ مباشرة على النيل، وفى حال موافقة المحافظة على تقسيمها، سنبدأ بيعها بنظام المزاد العلنى.

وتقدمت الشركة للمحافظة بمخطط هندسي ينص على تقسيم الأرض إلى قطع؛ تبلغ مساحة الواحدة منها ما بين 500 و600 متر مربع أو مضاعفاتها، إضافة إلى مول تجاري وفندق.

العربية تمتلك محفظة أراض بمساحة 580 ألف متر بالمحافظات

وتمتلك الشركة محفظة من الأراضي بمساحة 580 ألف متر بمحافظات مختلفة، أبرزها الغربية والدقهلية والمنوفية والفيوم.

وأفصحت الشركة، فى أبريل 2019، عن خطة إستراتيجية لاستغلال الأراضي غير المستغَلة؛ بهدف تحقيق أعلى قيمة لحافظة الأصول وزيادة العائد على حقوق المساهمين.

وتقوم خطة الشركة على عدة محاور، أبرزها الطرح فى المزادات، والبيع بالاتفاق المباشر، والدخول في شراكة مع مطورين بنسبة الإيرادات.

كما تشمل خطة الشركة إيجار الأرض بحق الانتفاع لمدة محددة فى بعض المشروعات التى تحقق زيادة فى القيمة التسويقية لباقى مشروعات الشركة.

ووافقت مجلس إدارة الشركة فى 16 مارس الماضى على عرض بيع قطعة أرض مملوكة لها بمحافظة المنيا بقيمة إجمالية قدرها 104.5 مليون جنيه تقريبًا.

وباعت الشركة، فى أبريل 2019، قطعة أرض بمساحة 19 ألف متر بقرية منية سمنود بمحافظة الدقهلية، بقيمة 52.5 مليون جنيه.

كما باعت، فى فبراير 2019، قطعة أرض مساحتها 8700 متر، واقعة بمركز قويسنا في محافظة المنوفية، مقابل مبلغ 14 مليون جنيه.

ورفض مجلس إدارة الشركة، فى مايو الماضي، عرضًا مقدمًا لشراء قطعة أرض مملوكة لها بمحافظة أسيوط لعدم مناسبة السعر المقدم فى المزاد.

بينما وافق مساهمو الشركة، فى وقت لاحق، على عرض آخر مقدم لشراء قطعة أرض مملوكة بمحافظة كفر الشيخ بقيمة إجمالية 62.4 مليون جنيه.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 43.9 مليون جنيه، خلال العام المنتهى ديسمبر 2019، وهى أول نتائج أعمال منذ تأسيسها فى 2018. وسجلت الشركة إيرادات بلغت 52.7 مليون خلال 2019.

وتحولت الشركة للخسارة بقيمة 6 ملايين جنيه خلال العام المالى المنتهى ديسمبر 2020، مقابل أرباح بلغت 46.6 مليون جنيه في 2019.

تأسست شركة العربية لإدارة الأصول عام 2018 نتيجة عملية انقسام عن شركة العربية لحليج الأقطان، وتم إدراجها في البورصة منذ يونيو 2018.

ويبلغ رأسمال الشركة 132.4 مليون جنيه موزعًا على 264.8 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها نصف جنيه للسهم.