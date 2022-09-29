العربية لإدارة الأصول تكلف مكتب استشارات هندسية باستخراج تراخيص أرض زفتي

قرر مجلس إدارة شركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، بجلسته المنعقدة 28 سبتمبر الجاري تكليف مكتب استشارات هندسية بمهام استخراج تراخيص أرض مدينة زفتي بمساحة 14 فدانا تقريبا.

وقالت العربية لإدارة الأصول فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية اليوم الخميس إن عملية الحصول على التراخيص تستلزم تقديم تصميمات فنية وهندسية للموقع إلى الجهات المعنية، وهو ما سيختص به المكتب الاستشاري (لم يحدد اسمه بعد).

وحصلت الشركة فى 12 مايو الماض على موافقة محافظة الغربية بشأن تقسيم قطعة أرض المشار إليها بمدينة زفتى، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة بتاريخ 19 مايو 2022.

العربية لإدارة الأصول تقبل عرض الشراكة مع «رامو» بنسبة 29% من الإيرادات

وأبدي مجلس إدارة العربية لإدارة الأصول فى 29 أغسطس الماضى موافقتها على عرض الشراكة مع المصرية للإسكان والتعمير “رامو”، لتطوير قطعة أرض مدينة زفتي.

ووافق المجلس على مذكرة تفاهم الشراكة مع رامو بشروط، من ضمنها دفع مقدم بقيمة 40 مليون جنيه عند التعاقد، وايداع شيك جدية بنصف مليون جنيه عند التوقيع على المذكرة.

كما أبدى المجلس موافقته على نسبة الشراكة المنصوص عليها فى المذكرة والبالغة 29% من إيرادات المشروع، بغض النظر عن عدد الأدوار التى سيتم إنشاؤها.

من جانبها، تقدمت شركة رامو للإسكان والتعمير بخطاب حديث بتاريخ 30 أغسطس الحالي يفيد الموافقة على شروط العربية لإدارة الأصول والرغبة فى التقدم إلى مرحلة التوقيع.

وتلقت العربية للأصول فى (17 مايو الماضى ) عرضًا مبدئيًا من شركة المصرية للإسكان والتعمير “رامو” للشراكة بعوائد تصل إلى 4.2 مليار جنيه بنظام المشاركة فى الإيرادات.

وقرر مجلس إدارة الشركة فى 19 مايو الماضى إرجاء البت فى هذا العرض لحين الحسم فى العرض المنافس المقدم من شركة الرواسى للتطوير العقارى والتنمية (طورت شركة رامو عرضها فى 23 يونيو الماضى بتقديم عرض مالى مفصل)

عرض رامو يقدر عوائد الشراكة من 4.2 إلى 6.7 مليار جنيه

عقارات

ويتضمن عرض شركة “رامو ” تنفيذ مشروع سياحي تجاري على قطعة الأرض المشار إليها على مدار خمس سنوات بنسبة مشاركة فى الإيرادات تصل إلى 35%.

وتشير تقديرات العرض المالي إلى إمكانية تحقيق إيرادات بقيمة 4.2 مليار جنيه فى حالة بناء أربعة أدوار بالمشروع، بينما تزيد هذه الإيرادات إلى 5.8 مليار جنيه فى حالة بناء ستة أدوار وتصل إلى ذروتها (6.7 مليار جنيه) فى حالة بناء ثمانية أدوار على أرض المشروع.

كما تتوقع الشركة مقدمة العرض (رامو) أن تبلغ نسبة المبيعات فى السنة الأولى والثانية حوالى (10% و15%)، بينما تتوقع زيادة الإقبال بنسبة 30% و35% فى السنتين الثالثة والربع ،وصولا إلى نسبة 10% فى السنة الخامسة.

وبنت رامو دراستها للمشروع على اشتراطات بنائية تصل إلى 70% من مساحة الأرض وارتفاعات (دور أراضى -4 علوى)، مع إمكانية التحديث فى حالة تغير الاشتراطات والنسب البنائية.

ودخلت العربية للأصول فى مفاوضات منذ 23 فبراير الماضى مع شركة الرواسى للتطوير العقاري والتنمية، لتحسين عرضها المقدم بخصوص الشراكة في تطوير نفس قطعة أرض بمدينة زفتى (جرى تقديم عرض محسن في 3 مارس ومازال مصيره غامضا حتى الآن).

العربية تمتلك محفظة أراض بمساحة 580 ألف متر بأربع محافظات مصرية

وتمتلك العربية لإدارة الأصول محفظة من الأراضي بمساحة 580 ألف متر بمحافظات مختلفة، أبرزها الغربية والدقهلية والمنوفية والفيوم.

وأفصحت الشركة، فى أبريل 2019، عن خطة إستراتيجية لاستغلال الأراضي غير المستغَلة؛ بهدف تحقيق أعلى قيمة لحافظة الأصول وزيادة العائد على حقوق المساهمين.

وتقوم خطة الشركة على عدة محاور، أبرزها الطرح فى المزادات، والبيع بالاتفاق المباشر، والدخول في شراكة مع مطورين بنسبة الإيرادات،كما تشمل خطة الشركة إيجار الأرض بحق الانتفاع لمدة محددة فى بعض المشروعات التى تحقق زيادة فى القيمة التسويقية لباقى مشروعات الشركة.

وأكدت الشركة في وقت سابق تلقيها مكالمات وفاكسات من جهات تستفسر عن أراضيها وأسعارها من حين لآخر دون أن تتطور إلى عروض رسمية، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة نهاية نوفمبر الماضي.

وتلقّت العربية في 23 نوفمبر 2020، عرضًا ضخما من شركة ركاز العقارية لشراء قطعة أرض بمحافظة الغربية، بقيمة إجمالية قدرها 1.5 مليار جنيه تقريبًا،إلا أنه لم يكتمل لعدم الجدية.

وباعت الشركة فى 16 مارس 2021 قطعة أرض مملوكة لها بمحافظة المنيا بقيمة 104.5 مليون جنيه ، كما باعت فى أبريل 2019، قطعة أرض بمساحة 19 ألف متر بقرية منية سمنود بمحافظة الدقهلية، بقيمة 52.5 مليون جنيه.

كذلك باعت، فى فبراير 2019، قطعة أرض مساحتها 8700 متر، واقعة بمركز قويسنا في محافظة المنوفية، مقابل مبلغ 14 مليون جنيه، ورفض مجلس إدارة الشركة فى مايو 2021، عرضًا مقدمًا لشراء قطعة أرض مملوكة لها بمحافظة أسيوط لعدم مناسبة السعر المقدم فى المزاد.

وتأسست شركة العربية لإدارة الأصول عام 2018 نتيجة عملية انقسام عن شركة العربية لحليج الأقطان، وتم إدراجها في البورصة منذ يونيو 2018 ويبلغ رأسمالها الحالى 132.4 مليون جنيه موزعًا على 264.8 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها نصف جنيه للسهم.