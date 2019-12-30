«العربية لإدارة الأصول» تعلن عن مزاد جديد لبيع أرض بمدينة دمنهور

أعلنت شركة الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول عن مزاد جديد لبيع قطعة أرض مساحتها 6139 مترا مربع بمدينة دمنهور وذلك يوم الأربعاء الموافق 22 يناير.

وقالت العربية لإدارة الأصول فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية إن هذه الأرض تقع فى شارع سليمان الوكيل باشا- قسم طاموس- بندر دمنهور بمحافظة البحيرة.

وأشارت العربية لإدارة الأصول إلى أن الكشف المساحى الحديث أظهر أن مساحة تلك الأرض 6139 مترا مربعا تقريبا.

العربية لإدارة الأصول تدرس عرضًا بقيمة 177 مليون جنيه لبيع أرض بأسيوط

نهر-النيل-

وأفصحت العربية لإدارة وتطوير الأصول فى وقت سابق عن تلقيها عرضا لشراء أرض مملوكة لها فى محافظة أسيوط بمبلغ 177 مليون جنيه، وجارٍ عرضه على مجلس الإدارة للبت فيه.

وقالت الشركة فى فى إفصاح سابق للبورصة، أن المزاد العلنى المنعقد 18 ديسمبر الجارى لبيع الأرض المشار إليها تحول إلى مزايدة وصل فيها سعر المتر المربع إلى 6100 جنيه لكامل مساحة الأرض البالغة 29 ألف متر مربع بإجمالى قيمة بلغت 177 مليون جنيه.

وتابعت الشركة إن هذا العرض مطروح على مجلس الإدارة لمدة 15 يوما عمل لاعتماده والبت فيه. وأشارت إلى أن هذه المزايدة تمت بالتعاون مع الشركة المتكاملة للخدمات العقارية التى تشرف على إدارة أصول الشركة.

وأفصحت الشركة فى أبريل الماضى عن خطة استراتيجية لاستغلال الأراضى غير المستغلة؛ بهدف تحقيق أعلى قيمة لحافظة الأصول وزيادة العائد على حقوق المساهمين.

وتقوم خطة الشركة على عدة محاور أبرزها، الطرح فى المزادات، والبيع بالاتفاق المباشر، والدخول في شراكة مع مطورين بنسبة الإيرادات.

كما تشمل خطة الشركة إيجار الأرض بحق الانتفاع لمدة محددة فى بعض المشروعات التى تحقق زيادة فى القيمة التسويقية لباقى مشروعات الشركة.

العربية للأصول تمتلك محفظة أراضٍ بمساحة 580 ألف متر

وتمتلك الشركة محفظة من الأراضي بمساحة 580 ألف متر بمحافظات مختلفة، أبرزها الغربية والدقهلية والمنوفية والفيوم، بينما لا تمتلك أية أراضٍ شاطئية أو واقعة ناحية طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي أو الطرق الحرة.

وطرحت الشركة فى وقت سابق مزايدة بنظام المظاريف المغلقة لقطعة أرض بمساحة 19 ألف متر بقرية منية سمنود بمحافظة الدقهلية، بالتعاون مع الشركة المتكاملة للخدمات العقارية.

وافق مجلس إدارة الشركة فى أبريل الماضى على بيع تلك الأرض، بقيمة 52.5 مليون جنيه، شرط السداد الكامل للقيمة قبل نهاية يونيو الماضى.

وانتهت الشركة فى فبراير الماضى من إتمام البيع النهائي لقطعة أرض مساحتها 8700 متر، والواقعة بمركز قويسنا في محافظة المنوفية مقابل مبلغ 14 مليون جنيه.

يشار إلى أن شركة العربية لإدارة الأصول منقسمة من شركة العربية لحليج الأقطان، وتم إدراجها في البورصة منذ يونيو 2018.

يُذكر أن الشركة تكبدت خسائر بقيمة 2.79 مليون جنيه، منذ بداية أبريل (تاريخ التأسيس) حتى نهاية ديسمبر 2018.

وأعلنت الشركة فى وقت سابق عن قيام المستثمر السعودى محمد بن ناصر، شراء عدد 16.6 مليون سهم من أسهمها بقيمة إجمالية 50.5 مليون جنيه تقريبا لترتفع حصته إلى 11.24%.