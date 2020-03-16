«العربية لإدارة الأصول» تطرح أرضًا للبيع بمحافظة كفر الشيخ

أعلنت شركة العربية لإدارة وتطوير الأصول عن مزاد جديد لبيع قطعة أرض مملوكة لها بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ للبيع فى مزاد علنى 2 أبريل المقبل.

وقالت “العربية لإدارة الأصول”، فى إفصاح للبورصة، اليوم الاثنين، إن مساحة هذه الأرض تصل إلى 1250 مترًا تقريبًا، وتطلّ على النيل مباشرة بمدينة دسوق.

وطرحت الشركة، فى وقت سابق، قطعة أرض للبيع بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة بمساحة 6139 مترًا مربعًا.

العربية لإدارة الأصول تدرس عرضًا بقيمة 177 مليون جنيه

كما أفصحت الشركة، فى وقت سابق، عن تلقّيها عرضًا لشراء أرض مملوكة لها فى محافظة أسيوط بمبلغ 177 مليون جنيه.

وقالت الشركة، فى إفصاح سابق للبورصة، إن المزاد العلنيّ المنعقد 18 ديسمبر الماضى لبيع الأرض المُشار إليها تحوَّل إلى مزايدة وصل فيها سعر المتر المربع إلى 6100 جنيه لكامل مساحة الأرض البالغة 29 ألف متر مربع.

وأشارت الشركة إلى أن هذه المزايدة تمّت، بالتعاون مع الشركة المتكاملة للخدمات العقارية التى تشرف على إدارة أصول الشركة.

وأفصحت الشركة، فى أبريل الماضى، عن خطة استراتيجية لاستغلال الأراضي غير المستغَلة؛ بهدف تحقيق أعلى قيمة لحافظة الأصول وزيادة العائد على حقوق المساهمين.

وتقوم خطة الشركة على عدة محاور، أبرزها الطرح فى المزادات، والبيع بالاتفاق المباشر، والدخول في شراكة مع مطورين بنسبة الإيرادات.

كما تشمل خطة الشركة إيجار الأرض بحق الانتفاع لمدة محددة فى بعض المشروعات التى تحقق زيادة فى القيمة التسويقية لباقى مشروعات الشركة.

العربية للأصول تمتلك محفظة أراضٍ بمساحة 580 ألف متر

وتمتلك الشركة محفظة من الأراضي بمساحة 580 ألف متر بمحافظات مختلفة، أبرزها الغربية والدقهلية والمنوفية والفيوم، بينما لا تمتلك أية أراضٍ شاطئية أو واقعة ناحية طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي أو الطرق الحرة.

وطرحت الشركة، فى وقت سابق، مزايدة بنظام المظاريف المغلقة لقطعة أرض بمساحة 19 ألف متر بقرية منية سمنود بمحافظة الدقهلية، بالتعاون مع الشركة المتكاملة للخدمات العقارية.

وافق مجلس إدارة الشركة، فى أبريل الماضى، على بيع تلك الأرض، بقيمة 52.5 مليون جنيه، شرط السداد الكامل للقيمة قبل نهاية يونيو الماضى.

وانتهت الشركة، فى فبراير الماضي، من إتمام البيع النهائي لقطعة أرض مساحتها 8700 متر، والواقعة بمركز قويسنا في محافظة المنوفية، مقابل مبلغ 14 مليون جنيه.

يُشار إلى أن شركة العربية لإدارة الأصول منقسمة من شركة العربية لحليج الأقطان، وتم إدراجها في البورصة منذ يونيو 2018.

يُذكر أن الشركة تكبدت خسائر بقيمة 2.79 مليون جنيه، منذ بداية أبريل (تاريخ التأسيس) حتى نهاية ديسمبر 2018.

وأعلنت الشركة، فى وقت سابق، قيام المستثمر السعودى محمد بن ناصر، شراء 16.6 مليون سهم من أسهمها بقيمة إجمالية 50.5 مليون جنيه تقريبًا لترتفع حصته إلى 11.24%.