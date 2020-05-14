العربية لإدارة الأصول ترفض عرض بيع أرض أسيوط لعدم مناسبة السعر

العربية لإدارة الأصول تفصح عن موقف مجلس الإدارة بخصوص عرض مقدم لشراء أرض بأسيوط

رفض مجلس إدارة شركة العربية لإدارة وتطوير الأصول العرض المقدم لشراء قطعة أرض مملوكة لها بمحافظة أسيوط لعدم مناسبة السعر المقدم فى المزاد.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة الخميس إنها ستظل تتلقى عروض الراغبين فى الشراء لحين الوصول إلى السعر المناسب عرضه على الجمعية العامة للمساهمين.

وتلقت العربية لإدارة الأصول فى ديسمبر الماضى عرضا لشراء تلك الأرض بمتوسط سعر 6100 جنيه للمتر بقيمة اجمالية قدرها 177 مليون جنيه.

وتبلغ مساحة تلك الأرض 29 ألف متر مربع وتقع فى مركز أبو تيج بمحافظة أسيوط .

العربية لإدارة الأصول توافق على بيع قطعة أرض بكفر الشيخ بقيمة 62.4 مليون جنيه

ووافق مساهمو العربية لإدارة الأصول فى وقت سابق على العرض المقدم لشراء قطعة أرض مملوكة بمحافظة كفر الشيخ بقيمة إجمالية 62.4 مليون جنيه.

وقالت الشركة، فى إفصاح للبورصة 12 مايو الجارى إن الجمعية العامة وافقت على العرض، ووضعت عدة شروط لسداد المبلغ.

وتشمل الشروط التزام مشترى الأرض “زينهم السعيد أحمد سرور” بسداد 15 مليون جنيه، فور توقيع العقد الابتدائى مع الشركة.

أما المبلغ المتبقى فسيسدده المشترى على أقساط، أحدهما بقيمة 15 مليون جنيه، ويسدد فى 30 نوفمبر 2020، والثانى بنفس القيمة ويسدد فى 1 يونيو 2021.

وتسدد الدفعة الأخيرة بقيمة 17.4 مليون جنيه فى 30 نوفمبر 2021 وفقًا للشروط التى وافقت عليها الجمعية العامة.

وتبلغ مساحة قطعة الأرض المشار إليها 1250 مترًا تقريبًا، وتقع بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ.

وعقدت الشركة مزادًا علنيًّا، مطلع أبريل لبيع تلك الأرض، ورسا المزاد على سعر 50 ألف جنيه للمتر المربع.

وقالت الشركة، فى إفصاح سابق للبورصة، إن مجلس الإدارة وافق على السعر المشار إليه باعتباره أعلى سعر، وسيعد اجتماع للجمعية العامة لأخذ موافقتها.

العربية تخاطب محافظة الغربية لتقسيم 60 ألف متر بمدينة زفتى

وخاطبت شركة العربية لإدارة الأصول، منذ أيام، محافظة الغربية بشأن تقسيم قطعة أرض مملوكة لها بمدينة زفتى بمساحة 60 ألف متر مربع.

وقالت الشركة، فى إفصاح للبورصة، 11 مايو الحالي، إن تلك الأرض تطلّ مباشرة على النيل، وفى حال موافقة المحافظة على تقسيمها سنبدأ بيعها بنظام المزاد العلنى.

وتقدمت الشركة للمحافظة بمخطط هندسى ينص على تقسيم الأرض إلى قطع تبلغ مساحة الواحدة منها ما بين 500 و600 متر مربع أو مضاعفاتها، إضافة إلى مول تجارى وفندق.

العربية تمتلك محفظة أراض بمساحة 580 ألف متر بالمحافظات

العربية لإدارة وتطوير الأصول

وتمتلك الشركة محفظة من الأراضي بمساحة 580 ألف متر بمحافظات مختلفة، أبرزها الغربية والدقهلية والمنوفية والفيوم.

وطرحت الشركة، فى وقت سابق، قطعة أرض للبيع بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة بمساحة 6139 مترًا مربعًا.

كما تلقّت عرضًا لشراء قطعة أرض أخرى فى محافظة أسيوط بمبلغ 177 مليون جنيه.

وأفصحت الشركة، فى أبريل 2019، عن خطة استراتيجية لاستغلال الأراضي غير المستغَلة؛ بهدف تحقيق أعلى قيمة لحافظة الأصول وزيادة العائد على حقوق المساهمين.

وتقوم خطة الشركة على عدة محاور، أبرزها الطرح فى المزادات، والبيع بالاتفاق المباشر، والدخول في شراكة مع مطورين بنسبة الإيرادات.

كما تشمل خطة الشركة إيجار الأرض بحق الانتفاع لمدة محددة فى بعض المشروعات التى تحقق زيادة فى القيمة التسويقية لباقى مشروعات الشركة.

وطرحت الشركة، فى وقت سابق، مزايدة بنظام المظاريف المغلقة لقطعة أرض بمساحة 19 ألف متر بقرية منية سمنود بمحافظة الدقهلية، بالتعاون مع الشركة المتكاملة للخدمات العقارية.

وباعت الشركة، فى أبريل 2019، قطعة أرض بمساحة 19 ألف متر بقرية منية سمنود بمحافظة الدقهلية، بقيمة 52.5 مليون جنيه.

كما باعت، فى فبراير 2019، قطعة أرض مساحتها 8700 متر، واقعة بمركز قويسنا في محافظة المنوفية، مقابل مبلغ 14 مليون جنيه.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 43.9 مليون جنيه، خلال العام المنتهى ديسمبر 2019، وهى أول نتائج أعمال منذ تأسيسها فى 2018.

وسجلت الشركة إيرادات بلغت 52.7 مليون خلال 2019.

وتأسست شركة العربية لإدارة الأصول عام 2018 نتيجة عملية انقسام عن شركة العربية لحليج الأقطان، وتم إدراجها في البورصة منذ يونيو 2018.. ويبلغ رأسمال الشركة 132.4 مليون جنيه موزعًا على 264.8 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها نصف جنيه للسهم.